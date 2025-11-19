Kategórie
dnes 19. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:21
Helena Lučivňáková

Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)

V bonusovej verzii sa dozvieš podrobnosti o tom, ako sa Kika a Dušan spoznali úplne prvýkrát ešte pred šou, aj to, ako sa Kika cítila v momente, keď si ju Dušan vybral pri ohnisku. Prezradili aj ich úprimné názory na ďalších účastníkov, napríklad na Adri.

Kika a Dušan, finalisti Love Islandu 2025, zavítali do najnovšieho dielu OUT LOUD s Mišom Totkom. V otvorenom rozhovore porozprávali o tom, ako sa im život po šou zmenil, ale aj o zákulisí vily, ich minulosti a o tom, prečo to medzi nimi nakoniec predsa len zaiskrilo.

Kika priznala, prečo sa prihlásila do Love Islandu – úprimne hovorí o tom, či bola skutočne single, ale aj o tom, prečo ešte pred vstupom do šou negatívne reagovala na viacerých účastníkov na svojich sociálnych sieťach. Vysvetlila, čo za tým bolo a ako sa na to po skúsenosti vo vile pozerá dnes.

Dušan prezradil, prečo sa do Love Islandu vrátil po druhýkrát. Porovnal minuloročnú vilu s tou aktuálnou – od atmosféry až po ostatných účastníkov. Otvorene hovoril aj o tom, že deň pred odletom ukončil jedno svoje „spoznávanie“ s inou ženou.

Zaujímavosťou je, že Kika a Dušan sa poznali už pred samotnou šou. Prezradili, ako prebehlo ich prvé stretnutie, prečo to vtedy nekliklo, no prečo si k sebe cestu našli až vo vile. V rozhovore si navzájom povedali, čo je na tom druhom pre nich výnimočné a ako sa dopĺňajú.

 

Kika do vily vstupovala ako bombshell a išla si pre Danyho – no tam to absolútne nefungovalo. Opísala, čo sa medzi nimi stalo z jej pohľadu a prečo si jednoducho nesadli. Reč padla aj na špekulácie o jej údajných románikoch s Luisom z Party Shore – a vyjadril sa k tomu aj Dušan.

Nesmela chýbať otázka na Dominiku Alagiu a na to, ako podľa nich Patricia zvládne Honzovo kamarátstvo s ňou. Dušan hovorí, že s Dominikou je dnes za dobre a má to uzavreté. Kika zas priznala, že je rada, že Dušan nie je zrovna ten ex, s ktorým by ostala najlepšou kamarátkou.

Dušan rozprával aj o tom, ako dopadla jeho návšteva Košíc, odkiaľ pochádza Kika. Stretol sa s jej rodinou aj kamarátmi a podľa Kiky to zvládol úplne skvele. Momentálne spolu plánujú, ako budú tráviť Vianoce a Mišo sa ich rovno spýtal aj na to, či môžeme do roka čakať zásnuby, podobne ako u Kiki a Traba.

