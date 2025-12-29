Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 29. decembra 2025 o 14:11
Čas čítania 1:48
Sponzorovaný obsah

Cesty investorov a bojovníkov sa prepojili: XTB vstupuje do klietky ako hlavný partner OKTAGONu

Popredná svetová investičná aplikácia XTB s viac než dvoma miliónmi klientov oznámila strategické partnerstvo s organizáciou OKTAGON, najrýchlejšie rastúcou organizáciou zmiešaných bojových umení v Európe.

XTB sa stáva prvým partnerom v histórii OKTAGONu, ktorý bude mať svoje logo na dresoch bojovníkov a získa prémiovú viditeľnosť pri každom zápase, vysielaní aj na digitálnych platformách.

Investovanie a MMA spája oveľa viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. „V klietke aj na finančných trhoch platia podobné zákonitosti. Nejde len o silu alebo kapitál. Každý športovec vie, že bez správnej stratégie a disciplíny nemôže uspieť. To isté platí pre investorov. Preto sme sa rozhodli spojiť s organizáciou OKTAGON. So správnou prípravou môže dosiahnuť úspech každý,“ hovorí Omar Arnaout, CEO XTB.

SITA
Zdroj: SITA
Investovanie je spojené s rizikom.

Dôležitý krok pre ďalšiu expanziu na trhoch

Partnerstvo s OKTAGONom je pre XTB dôležitým krokom k osloveniu nových klientov na strategických trhoch.

OKTAGON má najsledovanejší športový Instagram a pravidelne organizuje podujatia, ktoré vypredávajú najväčšie arény v Česku, Nemecku a na Slovensku.

V Nemecku sa v roku 2026 uskutoční 10 z 18 plánovaných turnajov, vrátane mega-eventu vo Frankfurte s kapacitou 60 000 divákov. Organizácia dosiahla v Nemecku

rekordnú sledovanosť 1,33 milióna divákov na platforme RTL+ a je treťou najvplyvnejšou športovou organizáciou na Instagrame v krajine.

„Zápasy sledujú fanúšikovia s aktívnym životným štýlom a my im chceme ukázať, že investovanie je pre každého, kto má odvahu vziať svoju finančnú budúcnosť do vlastných rúk,“ dodáva Vladimír Holovka, riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

XTB priamo v klietke

XTB získa bezprecedentnú viditeľnosť naprieč všetkými 18 plánovanými turnajmi v roku 2026:

  • hlavné logo na oficiálnych dresoch bojovníkov ako historicky prvý titulárny partner dresov
  • hlavné logo v klietke viditeľné pri každom zápase a vysielaní
  • brandované replay highlighty
  • aktivačné zóny v aréne s priamym kontaktom s fanúšikmi
  • integráciu do YouTube videí a newsletterov (350 000+ odberateľov)

Partnerstvo, ktoré dáva zmysel

XTB sa stane vôbec prvým titulárnym partnerom na dresoch bojovníkov v histórii OKTAGONu a získa prémiovú viditeľnosť na každom zápase, pri všetkých prenosoch aj naprieč digitálnymi platformami. Spolupráca potrvá celú sezónu 2026 vo všetkých krajinách, kde sa budú konať galavečery – v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku – pričom miesto finálového galavečera zostáva prekvapením. Celkovo je na rok 2026 na týchto trhoch naplánovaných 18 turnajov.

Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov 29. decembra 2025 o 12:30

Spolupráca však ide ďaleko nad rámec samotnej viditeľnosti. V rámci partnerstva sa chce XTB zamerať na investičné vzdelávanie fanúšikov aj bojovníkov, ktoré bude súčasťou aktivačných zón XTB na každej show, digitálneho obsahu a ďalších kampaní.

 „OKTAGON stojí na ľuďoch, ktorí si volia vlastnú cestu a sú ochotní na sebe tvrdo pracovať. Práve preto nám spolupráca s XTB dáva zmysel. Rovnako ako športovci nevíťazia náhodou, ani finančný úspech nie je otázkou šťastia – je to o disciplíne, chytrých rozhodnutiach a dlhodobom úsilí. Toto partnerstvo je viac než len logo na klietke; je to prirodzené prepojenie dvoch svetov, ktoré zdieľajú rovnaký mindset,“ hovorí Pavol Neruda, spoluzakladateľ OKTAGONu.

OKTAGON OKTAGON MMA
