Cesty investorov a bojovníkov sa prepojili: XTB vstupuje do klietky ako hlavný partner OKTAGONu

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Popredná svetová investičná aplikácia XTB s viac než dvoma miliónmi klientov oznámila strategické partnerstvo s organizáciou OKTAGON, najrýchlejšie rastúcou organizáciou zmiešaných bojových umení v Európe.
XTB sa stáva prvým partnerom v histórii OKTAGONu, ktorý bude mať svoje logo na dresoch bojovníkov a získa prémiovú viditeľnosť pri každom zápase, vysielaní aj na digitálnych platformách.
Investovanie a MMA spája oveľa viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. „V klietke aj na finančných trhoch platia podobné zákonitosti. Nejde len o silu alebo kapitál. Každý športovec vie, že bez správnej stratégie a disciplíny nemôže uspieť. To isté platí pre investorov. Preto sme sa rozhodli spojiť s organizáciou OKTAGON. So správnou prípravou môže dosiahnuť úspech každý,“ hovorí Omar Arnaout, CEO XTB.
Dôležitý krok pre ďalšiu expanziu na trhoch
Partnerstvo s OKTAGONom je pre XTB dôležitým krokom k osloveniu nových klientov na strategických trhoch.
OKTAGON má najsledovanejší športový Instagram a pravidelne organizuje podujatia, ktoré vypredávajú najväčšie arény v Česku, Nemecku a na Slovensku.
V Nemecku sa v roku 2026 uskutoční 10 z 18 plánovaných turnajov, vrátane mega-eventu vo Frankfurte s kapacitou 60 000 divákov. Organizácia dosiahla v Nemecku
rekordnú sledovanosť 1,33 milióna divákov na platforme RTL+ a je treťou najvplyvnejšou športovou organizáciou na Instagrame v krajine.
„Zápasy sledujú fanúšikovia s aktívnym životným štýlom a my im chceme ukázať, že investovanie je pre každého, kto má odvahu vziať svoju finančnú budúcnosť do vlastných rúk,“ dodáva Vladimír Holovka, riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
XTB priamo v klietke
XTB získa bezprecedentnú viditeľnosť naprieč všetkými 18 plánovanými turnajmi v roku 2026:
- hlavné logo na oficiálnych dresoch bojovníkov ako historicky prvý titulárny partner dresov
- hlavné logo v klietke viditeľné pri každom zápase a vysielaní
- brandované replay highlighty
- aktivačné zóny v aréne s priamym kontaktom s fanúšikmi
- integráciu do YouTube videí a newsletterov (350 000+ odberateľov)
Partnerstvo, ktoré dáva zmysel
XTB sa stane vôbec prvým titulárnym partnerom na dresoch bojovníkov v histórii OKTAGONu a získa prémiovú viditeľnosť na každom zápase, pri všetkých prenosoch aj naprieč digitálnymi platformami. Spolupráca potrvá celú sezónu 2026 vo všetkých krajinách, kde sa budú konať galavečery – v Českej republike, na Slovensku a v Nemecku – pričom miesto finálového galavečera zostáva prekvapením. Celkovo je na rok 2026 na týchto trhoch naplánovaných 18 turnajov.
Spolupráca však ide ďaleko nad rámec samotnej viditeľnosti. V rámci partnerstva sa chce XTB zamerať na investičné vzdelávanie fanúšikov aj bojovníkov, ktoré bude súčasťou aktivačných zón XTB na každej show, digitálneho obsahu a ďalších kampaní.
„OKTAGON stojí na ľuďoch, ktorí si volia vlastnú cestu a sú ochotní na sebe tvrdo pracovať. Práve preto nám spolupráca s XTB dáva zmysel. Rovnako ako športovci nevíťazia náhodou, ani finančný úspech nie je otázkou šťastia – je to o disciplíne, chytrých rozhodnutiach a dlhodobom úsilí. Toto partnerstvo je viac než len logo na klietke; je to prirodzené prepojenie dvoch svetov, ktoré zdieľajú rovnaký mindset,“ hovorí Pavol Neruda, spoluzakladateľ OKTAGONu.