Podelil sa Roman s Rišom o výhru?
Ela Martinčeková a Richard Fabšič patrili k najvýraznejším tváram Farmy 17. Ela zaujala divákov svojou úprimnosťou, Richard bavil divákov svojím humorom. Na statku vytvorili silnú dvojicu a Rišo to dotiahol až do finále, ktoré však vyhral Roman.
Dvojica prijala pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends, kde odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov. Tých zaujímalo nielen dianie na farme, ktoré sa nedostalo do vysielania, ale predovšetkým to, či tvoria pár a aké majú plány do budúcna.
Prezradili, či ľutujú svoje správanie k Dorke, odpovedali na otázku, či existuje niečo zásadné, čo sa na obrazovku nedostalo, a rozobrali aj finálový večer. Vyjadrili sa k tomu, či im prišlo fér, že Romanovi odstrihli tri metre z lana, a Rišo sa dokonca musel pred kamerou predviesť svojou imitáciou kohúta. Fanúšikov zaujímalo aj to, odkiaľ Rišo pozná toľko ľudí z rapovej scény a čo by odkázali budúcim farmárom, ktorí zvažujú prihlášku.
V bonusovej časti pre predplatiteľov prezradili, s kým z exfarmárov sa stretávajú aj po skončení šou, aké majú novoročné predsavzatia a plány na rok 2026. Ela sa vyjadrila k hudbe, k možnému sťahovaniu do Bratislavy a padla aj otázka na ich „celebrity crush“. Otvorili tiež tému Lenočky a jej neúčasti na finále a Rišov podiel na výhre.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať aj ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.