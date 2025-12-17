Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. decembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:55
Helena Lučivňáková Radoslava Juračková

CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)
refresher+
 Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)
10. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
9. 12. 2025 18:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
refresher+
 Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
4. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
2. 12. 2025 18:00
Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
refresher+
 Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
30. 11. 2025 12:00
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
 Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
25. 11. 2025 18:00
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
 Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
18. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
6. 11. 2025 18:00
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
refresher+
 Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
4. 11. 2025 18:00

Podelil sa Roman s Rišom o výhru?

Ela Martinčeková a Richard Fabšič patrili k najvýraznejším tváram Farmy 17. Ela zaujala divákov svojou úprimnosťou, Richard bavil divákov svojím humorom. Na statku vytvorili silnú dvojicu a Rišo to dotiahol až do finále, ktoré však vyhral Roman.

Dvojica prijala pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends, kde odpovedali na zvedavé otázky od fanúšikov. Tých zaujímalo nielen dianie na farme, ktoré sa nedostalo do vysielania, ale predovšetkým to, či tvoria pár a aké majú plány do budúcna.

Prezradili, či ľutujú svoje správanie k Dorke, odpovedali na otázku, či existuje niečo zásadné, čo sa na obrazovku nedostalo, a rozobrali aj finálový večer. Vyjadrili sa k tomu, či im prišlo fér, že Romanovi odstrihli tri metre z lana, a Rišo sa dokonca musel pred kamerou predviesť svojou imitáciou kohúta. Fanúšikov zaujímalo aj to, odkiaľ Rišo pozná toľko ľudí z rapovej scény a čo by odkázali budúcim farmárom, ktorí zvažujú prihlášku.

V bonusovej časti pre predplatiteľov prezradili, s kým z exfarmárov sa stretávajú aj po skončení šou, aké majú novoročné predsavzatia a plány na rok 2026. Ela sa vyjadrila k hudbe, k možnému sťahovaniu do Bratislavy a padla aj otázka na ich „celebrity crush“. Otvorili tiež tému Lenočky a jej neúčasti na finále a Rišov podiel na výhre.

 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať aj ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred 2 dňami
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
1
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
8. 12. 2025 15:00
Storky
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
Lifestyle news
Pár jednoduchých návykov môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo starne tvoj mozog. Veda odhaľuje, ako na to
pred hodinou
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
pred 2 hodinami
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
pred 3 hodinami
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
dnes o 16:15
„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.“ Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu
dnes o 16:00
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
dnes o 15:38
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
dnes o 14:24
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
dnes o 13:45
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
dnes o 10:46
Spravodajstvo
Študenti Autá Vlaky Diaľnice
Viac
Aktuálne: Ústavný súd zasiahol, Úrad na ochranu oznamovateľov zatiaľ ostáva
pred hodinou
Europoslanci podporili návrh na bezpečné a dostupné interrupcie. Štáty majú zosúladiť svoje zákony
pred 2 hodinami
125-ročný most Bohunice–Bátovce je po oprave plne prejazdný. Nitriansky kraj investoval takmer 270-tisíc eur
pred 3 hodinami

Viac z Rozhovory

Všetko
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
19. 11. 2025 18:00
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
refresher+
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
28. 10. 2025 18:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
refresher+
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD)
4. 12. 2025 18:00
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
refresher+
Maťo z Leopoldova ide do ringu: hovorí o príprave, Šmolkim aj o tom, čo bude robiť, ak mu nevyjde hudba (OUT LOUD)
25. 11. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali?
2. 12. 2025 18:00
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
refresher+
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
4. 11. 2025 18:00
Viac z Refresher Všetko
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
1
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
29. 11. 2025 15:46
Viac z Gastro Všetko
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
6. 12. 2025 8:23
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
Kam na punč na trhoch v centre Bratislavy: Vybrali sme najlepšie, najlacnejšie a tie s najpríjemnejšou atmosférou
pred 2 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
Zahraničné
včera o 09:00
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
dnes o 09:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
pred 2 hodinami
Podelil sa Roman s Rišom o výhru?
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
pred 2 hodinami
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
V spolupráci
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
pred 2 hodinami
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
PR správa
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
dnes o 14:00
Jazdené auto ako darček pod stromček
PR správa
Jazdené auto ako darček pod stromček
dnes o 12:43
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
refresher+
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
9. 10. 2022 9:30
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
3
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Späť
Zdieľať
Diskusia