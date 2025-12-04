Najľudnatejšie mestá sveta sú väčšinou známe len svojou veľkosťou, no tentoraz sme si pre teba pripravili zaujímavosti, o ktorých si možno ešte nepočul.
Organizácia spojených národov (OSN) zverejnila dokument „World Urbanization Prospects 2025“, v ktorom sa nachádza aj zoznam najľudnatejších miest. Vieš si tipnúť, kto vedie? Nachádzajú sa v ňom mestá z krajín ako sú Južná Kórea, Čína či India.
10. Soul, Južná Kórea (22 490 000 obyvateľov)
Dva zaujímavé fakty o Soule sú, že je to modernejšie technologické centrum – bolo prvým mestom, ktorého samospráva sa prepojila s metaverzom, a je známe ako jedna z najvyspelejších „smart“ metropol vďaka špičkovým technológiám, ktoré využíva napríklad na letisku či v metre.
Zároveň vyniká rozsiahlym systémom verejnej dopravy, pretože jeho metro patrí medzi najdlhšie na svete s celkovou dĺžkou približne 940 km a zároveň má tretí najväčší počet cestujúcich na svete.
9. Kalkata, India (22 550 000 obyvateľov)
Kolkata má niekoľko zaujímavostí, medzi ktoré patrí to, že bola bývalým hlavným mestom Britskej Indie, má najväčšie planetárium v Ázii a nachádza sa tu najstarší indický prístav aj najstaršia zoologická záhrada v krajine.
8. Manila, Filipíny (24 735 000 obyvateľov)
Manila je domovom najstaršej Čínskej štvrte na svete v Binonde, ktorá vznikla už v roku 1594. Mesto má zaujímavú budovu radnice, navrhnutú tak, aby pripomínala štít, hoci zhora niekedy vyzerá ako rakva.
Manila sa môže pochváliť aj podzemnými tunelmi, obľúbenými miestnymi nápojmi ako Halo-halo a je známa svojimi celoročnými vianočnými oslavami a používaním banánového kečupu.
7. Káhira, Egypt (25 566 000 obyvateľov)
Káhira, prezývaná „Mesto tisícky minaretov“, je najväčším mestom v Afrike aj na Blízkom východe. Bola založená v roku 969 a nachádza sa tu Al-Azhar University, jedna z najstarších univerzít na svete, ako aj jediný preživší staroveký div sveta. Arabský názov mesta „Al-Qahirah“ znamená „Víťazná“.