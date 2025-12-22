Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“

Nový špeciál od obľúbenej slovenskej komičky, ktorý nájdeš na Voyo, ťa hneď naladí na vianočnú náladu.
Slovenku Simonu First môžeš poznať z Instagramu pod menom @simonacomedy alebo Len Simona, kde svojimi vtipnými scénkami baví viac ako 239-tisíc ľudí. 31-ročná úspešná stand-up komička je známa svojím úprimným a drsným humorom, ktorý opisuje každodenné situácie a nebojí sa spraviť si srandu sama zo seba.
Tentokrát priniesla vianočnú edíciu jej humoru v česko-slovenskom turné Simona: Tichá noc, ktoré zožalo obrovský divácky úspech. V bratislavskej Peugeot Aréne ju prišlo podporiť takmer tritisíc fanúšikov.
Súčasťou Simoninho stand-upu boli aj dvaja predskokani – Matej Makovický a Diana Renner, ktorých bonusové vystúpenia si budeš môcť vychutnať na Voyo od stredy 31. decembra 2025.
Z hádok sú najlepšie vtipy
Keby má Simona opísať Tichú noc jednou vetou, bola by to „hodina audiovizuálnych záberov na komičku, ktorá hovorí o Vianociach.“ Vo svojom novom špeciáli s nadhľadom a typickým humorom otvára tému Ježiška, nesplnených prianí, preplnených obchodných centier či sviatočných úverov. Napokon však prinesie najmä smiech a dávku potrebnej psychohygieny, ktorú si v predvianočnom období zaslúži každý.
„Môj špeciál Tichá noc je moje vianočné dieťa a ja vám ho na Voyo dávam do starostlivosti. Zabavte sa s ním, dala som do neho to najlepšie zo mňa a z Vianoc. Chcela by som, aby si pri ňom oddýchol každý, aby sa zasmial a vnútorne upokojil. Aby si možno aj tak uvedomil, že veľa ľudí okolo neho rieši podobné problémy a nakoniec sme v tom pod stromčekom spolu." hovorí Simona First.
Simona miluje Vianoce a pri vytváraní vtipov ju inšpirujú sviatky už dlhé roky, najmä odkedy ich prežíva podľa seba.
Keďže tento rok s manželom Teodorom (komik známy pod menom Joe Trendy) privítala malú dcéru, jej Vianoce sú tento rok o niečo magickejšie: „Tak kto to zažil asi tuší, že Vianoce s bábätkom sú absolútne čarovné. Nový člen v rodine vždy zdôrazní, čo je na Vianociach najdôležitejšie a to je v skutočnosti jednoducho byť spolu.“
Simona vysvetľuje, že niektoré vtipy v špeciali majú aj 10 rokov a sú z materiálov, ktoré vždy písala k Vianociam.
„Ostatné som doplňala a vymýšľala ku koncu minulého roka. Tvorivý proces určite zahŕňa aj veľa pokusov povedať to správne pred rôznymi publikami, kým to dostane finálnu podobu, s ktorou som si istá,“ hovorí komička a priznala, že dva vtipy na turné vznikli vďaka reakciám publika.
Dodáva, že keď jej publikum sa nehanbí a reaguje, vtedy vie vtip posunúť ešte ďalej: „Ja mám veľmi inteligentné publikum, takže zvládajú každú narážku.“
Nielen Vianoce sú zdrojom Simoniných vtipov, ale aj jej rodinné kruhy. Zaujímalo nás, či má nastavené hranice vtipov, ktoré sa týkajú jej rodiny.
„Fuh, tak to sa pýtate ženy, čo aj žije s komikom, takže u nás sú hranice veľmi posunuté. Niekedy sa aj naschvál pohádame, lebo z toho sú najlepšie vtipy. Každopádne môj syn starne a smerujeme k puberte, takže si myslím, že tu sa bude čoskoro kresliť hranica chtiac-nechtiac pre rodičov,“ objasnila Simona.