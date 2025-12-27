Aprés Ski kaviareň a bar otvorila na druhý sviatok vianočný.
Podnikateľka Zuzana Strausz Plačková otvorila už štvrtú prevádzku Black Garden. K prevádzkam v bratislavskom Auparku a Eurovei a ku kaviarni v jej rodnej Čadci pribudol Aprés Ski Bar priamo v lyžiarskom stredisku Donovaly.
Podnik slávnostne otvorila 26. decembra. Sprievodný program k otváračke bolo vystúpenie jej manžela Reného Strausza (René Rendy) s kapelou Cico Band. Návštevníkov a lyžiarov láka Plačková na najlepšiu matchu na Donovaloch, ktorú ponúka hneď v piatich variantoch. Okrem populárnej matchy si u nej môžeš dať štandardne aj kávu a iné teplé aj horúce nápoje. Kaviareň má posedenie buď na jej streche alebo pred ňou. Ľudia môžu sedieť buď za stolom na stoličkách alebo na tulivakoch na snehu.
Otváračku dokumentovala na svoj Instagram a počas celého dňa neskrývala nadšenie zo záujmu návštevníkov. Ako povedala, od rána mali plno a podľa záberov podnik skutočne praskol vo švíkoch. „Ľudia spracovávam všetky emócie. Totálne ste nás vykúpili, musím ísť všetko poobjednávať,“ povedala na Instagrame na záver otváracieho večera.