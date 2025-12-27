Kategórie
dnes 27. decembra 2025 o 11:18
Radoslava Juračková

Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami

Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zdroj: Instagram/ @black.garden.slovakia
Aprés Ski kaviareň a bar otvorila na druhý sviatok vianočný.

Podnikateľka Zuzana Strausz Plačková otvorila už štvrtú prevádzku Black Garden. K prevádzkam v bratislavskom Auparku a Eurovei a ku kaviarni v jej rodnej Čadci pribudol Aprés Ski Bar priamo v lyžiarskom stredisku Donovaly. 

Podnik slávnostne otvorila 26. decembra. Sprievodný program k otváračke bolo vystúpenie jej manžela Reného Strausza (René Rendy) s kapelou Cico Band. Návštevníkov a lyžiarov láka Plačková na najlepšiu matchu na Donovaloch, ktorú ponúka hneď v piatich variantoch. Okrem populárnej matchy si u nej môžeš dať štandardne aj kávu a iné teplé aj horúce nápoje.  Kaviareň má posedenie buď na jej streche alebo pred ňou. Ľudia môžu sedieť buď za stolom na stoličkách alebo na tulivakoch na snehu.

Slávnostnú otváračku zdieľala podnikateľka na svojom Instagrame.
Zdroj: Instagram/ @queenplackova

Otváračku dokumentovala na svoj Instagram a počas celého dňa neskrývala nadšenie zo záujmu návštevníkov. Ako povedala, od rána mali plno a podľa záberov podnik skutočne praskol vo švíkoch. „Ľudia spracovávam všetky emócie. Totálne ste nás vykúpili, musím ísť všetko poobjednávať,“ povedala na Instagrame na záver otváracieho večera.

black garden
Zdroj: Instagram/ @black.garden.slovakia
KAVIARNE A PEKÁRNE LYŽOVANIE ZUZANA STRAUSZ PLAČKOVÁ
