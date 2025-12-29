Kategórie
dnes 29. decembra 2025 o 11:29
Čas čítania 0:38
Hana Divišová

VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu

VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
Zdroj: Instagram/@ricky_martin
V zákulisí ho čakalo milé narodeninové prekvapenie, o ktoré sa neskôr podelil aj so svojimi fanúšikmi.

Ricky Martin predviedol minulú nedeľu v Bratislave nezabudnuteľnú šou, na ktorú budú fanúšikovia ešte dlho spomínať. Zdá sa však, že na svoj bratislavský koncert len tak nezabudne ani on sám. V zákulisí ho totiž čakalo milé prekvapenie v podobe narodeninovej oslavy.

Video, ktoré spevák zverejnil na svojom profile, zachytáva momenty z bratislavského backstage. Oslava bola o to výnimočnejšia, že pri nej nechýbal ani jeho syn, ktorý mu držal tortu, zatiaľ čo kapela mu zahrala „Happy Birthday“. Ricky Martin totiž oslávil na Štedrý deň svoje 54. narodeniny.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)

K videu pridal aj osobný popis, v ktorom napísal: „Jedna minúta: v zákulisí Bratislavy, môj syn drží tortu a moja kapela mi hrá všetko najlepšie k narodeninám. Ďalšia minúta: Portoriko, koláč, objatia, Vianoce, reset duše. Plot twist schválený.“

Pozri si, ako to na koncerte Rickyho Martina vyzeralo.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

BRATISLAVA KONCERTY
pred 2 dňami
