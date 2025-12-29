V zákulisí ho čakalo milé narodeninové prekvapenie, o ktoré sa neskôr podelil aj so svojimi fanúšikmi.
Ricky Martin predviedol minulú nedeľu v Bratislave nezabudnuteľnú šou, na ktorú budú fanúšikovia ešte dlho spomínať. Zdá sa však, že na svoj bratislavský koncert len tak nezabudne ani on sám. V zákulisí ho totiž čakalo milé prekvapenie v podobe narodeninovej oslavy.
Video, ktoré spevák zverejnil na svojom profile, zachytáva momenty z bratislavského backstage. Oslava bola o to výnimočnejšia, že pri nej nechýbal ani jeho syn, ktorý mu držal tortu, zatiaľ čo kapela mu zahrala „Happy Birthday“. Ricky Martin totiž oslávil na Štedrý deň svoje 54. narodeniny.
K videu pridal aj osobný popis, v ktorom napísal: „Jedna minúta: v zákulisí Bratislavy, môj syn drží tortu a moja kapela mi hrá všetko najlepšie k narodeninám. Ďalšia minúta: Portoriko, koláč, objatia, Vianoce, reset duše. Plot twist schválený.“
