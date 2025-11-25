Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra

V Bratislave bude poriadne horúco.
Bratislava sa už o niekoľko týždňov stane dejiskom veľkolepého latino koncertu plného energie a temperamentu. Svetová popová a latino ikona Ricky Martin vystúpi 21. decembra 2025 v Incheba Expo Aréne, kde prinesie veľkolepú tanečnú a vizuálnu šou plnú energie, rytmu a nezabudnuteľných hitov.
Spevák, ktorý svojím charizmatickým prejavom a vášňou pre hudbu ovládol pódiá na všetkých kontinentoch, prichádza so špeciálnym koncertom pre Európu – a práve na Slovensko.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity, ako Livin ’la Vida Loca, She Bangs, La Mordidita, Vente Pa ’Ca, Maríači The Cup of Life – piesne, ktoré definovali jednu éru a dodnes roztancujú celé generácie. Ricky Martin predvedie jedinečné spojenie vokálnej istoty, živej kapely a profesionálnych tanečníkov, doplnené o pôsobivé svetelné a vizuálne efekty.
„Ricky Martin patrí medzi umelcov, ktorí sa na pódiu úplne odovzdajú publiku. Každý jeho koncert je plný emócií, sily a radosti. Sme nesmierne radi, že si pre svoju predvianočnú šou vybral práve Bratislavu – bude to výnimočný večer, ktorý si diváci zapamätajú na dlhé roky,“ hovorí Rudolf Héger, organizátor koncertu z agentúry Music Production.
📅 Kedy: 21. december 2025
🕒 Čas: od 19.00 h
💶 Cena lístkov: od 139,00 € (státie)
Z chlapčenskej skupiny na svetové pódiá
Ricky Martin, rodák zo San Juanu v Portoriku, začal svoju kariéru už ako dieťa v slávnej chlapčenskej skupine Menudo a neskôr sa stal jednou z najväčších hviezd svetovej hudobnej scény.
Je držiteľom ocenení Grammy a Latin Grammy, na konte má viac ako 70 miliónov predaných nahrávok, množstvo hudobných ocenení a jeho koncerty pravidelne vypredávajú arény po celom svete. Okrem hudby sa venuje aj charitatívnej činnosti – prostredníctvom Ricky Martin Foundation dlhodobo podporuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi a deťmi.
Predvianočný koncert v Bratislave prinesie do decembrových dní atmosféru tepla, energie a latino temperamentu. Divákov čaká nezabudnuteľný večer, ktorý spojí špičkovú hudbu, choreografiu a vizuálne efekty v jedinečnom zážitku.
Vstupenky na koncert Ricky Martin – Live in Bratislava 2025 sú ešte stále v predaji, no zostávajú už len posledné miesta na státie. Fanúšikovia by preto nemali váhať – takáto šou sa už nemusí zopakovať.