VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú

Myslíš, že sa konečne dočkáme tretieho pokračovania?
Z fám a špekulácií okolo Half-Life 3 sa už stal pomaly vtip. Od vydania Half-Life 2 prešlo 21 rokov a počas tohto obdobia hráči netrpezlivo čakajú na to, kedy (a či) Valve ohlási tretie pokračovanie. No tento rok sú špekulácie intenzívnejšie než kedykoľvek predtým.
Čo si o tom myslíš ty? Dočkajú sa konečne hráči Half-Life 3 po 21 rokoch?
