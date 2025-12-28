Kevin si v pokračovaní úspešného filmu Sám Doma užil New York naozaj naplno. Koľko by tento luxus stál dnes?
Sám Doma je klasika, ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam. Druhé pokračovanie nesmrteľného filmu s Macaulayom Culkinom sa odohráva v New Yorku. Kevin sa rodičom stratí v americkej metropole a dobrodružstvo si patrične užíva. Chlapec sa vozí taxíkom a prenajíma si izbu v jednom z najprestížnejších hotelov v New Yorku – v hoteli Plaza. Ten v 90. rokoch patril súčasnému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Poľský influencer na svojom Instagrame zverejnil video, v ktorom sa pustil do počítania nákladov za Kevinov pobyt v New Yorku. Postupne zrátal, koľko by dnes stáli všetky služby a produkty, za ktoré zaplatil otcovými peniazmi. Jeden deň Kevina v New Yorku by dnes stál jeho otca Petera tisíce dolárov. Film natáčali v roku 1992 a hodnota peňazí sa odvtedy veľmi zmenila.
Výpočet sa začína cenou za taxík z letiska do centra New Yorku. Dnes táto služba stojí okolo 100 dolárov (85 eur). Kevin sa ubytoval v luxusnom hoteli Plaza a dostal jednu z najkrajších izieb. Noc v takomto komforte dnes stojí až 4 900 dolárov (4 160 eur). V hotelovej izbe využil aj servis a naobjednával si jedlo, ktoré by malo dnes hodnotu približne 2 200 dolárov (1 870 eur). Kevin sa nevozil v New Yorku metrom a z hotela si objednal rovno limuzíny. Prenájom limuzíny na 4 hodiny by dnes stál 800 dolárov (680 eur.)
V New Yorku nevynechal ani návštevu hračkárstva, v ktorom by dnes za svoj nákup zaplatil okolo 50 dolárov (42 eur). Predavačovi nechal aj veľkorysý tringelt 20 dolárov. Vzhľadom k inflácii sa jeho hodnota dnes rovná 40-dsiatim dolárom (34 eur). Za pobyt syna v New Yorku by dnes jeho otec zaplatil bez mála šialených 8 000 tisíc dolárov, čo je v prepočte na eurá 6 800 eur.