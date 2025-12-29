Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. decembra 2025 o 16:04
Čas čítania 1:42
Anna-Marie Vondráková

Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jeden z najočakávanejších seriálov tohto roka zatiaľ divákov nezaujal tak, ako niektorí dúfali.

Ešte pred vydaním finálnej série tvorcovia sľúbili, že sa budú snažiť vyhnúť rovnakému osudu, aký postihol Game of Thrones, a že piata séria Stranger Things fanúšikov nesklame. No zdá sa, že tento sľub sa im nedarí naplniť tak, ako by si priali, aspoň z pohľadu niektorých divákov. Čaká nás ešte vydanie poslednej epizódy, no už teraz sa zdá, že zakončenie obľúbeného seriálu mohlo podľa niektorých ohlasov dopadnúť lepšie.

Na serveri Rotten Tomatoes, kde môžu používatelia aj kritici hodnotiť filmy a seriály, má piata séria momentálne hodnotenie 58 percent. Len pre porovnanie, prvá séria získala 96 percent, druhá 90 percent, tretia 86 percent a štvrtá dosiahla 89 percent.

Scenár tejto sezóny nedáva zmysel. Dialógy medzi postavami vyzerajú, akoby ich napísal ChatGPT,“ uvádza jeden z užívateľov.

Matt a Ross Dufferovci zastavili výrobu piatej série seriálu Stranger Things. Podľa ich slov seriál nemôže pokračovať, kým sa nedosiahne prijateľná dohoda so scenáristami. Cudzie veci. Stranger Things – 4. séria. Včera, 30. októbra, Netflix zverejnil prvý oficiálny trailer na piatu a poslednú sériu seriálu Stranger Things.
Zobraziť galériu
(9)

Chcel som, aby sa mi to páčilo, ale jednoducho sa to nepodarilo. Scenár nebol dobrý, bolo tam veľa dejových medzier, tempo bolo divné, stalo sa toho veľa, ale nič podstatné. Vývoj postáv nedával zmysel, najmä u Mika, a scéna, kde Will hovoril o svojej orientácii, bola úprimne povedané urážlivá,“ pridáva sa ďalší.

Aj u českých a slovenských fanúšikov si seriál mierne pohoršil, hoci nie tak dramaticky. Prvá séria má na ČSFD skóre 93 percent, druhá 87 percent, tretia 85 percent, štvrtá 86 percent a finálnu zatiaľ užívatelia ocenili na 84 percent, čo je stále pomerne vysoké číslo.

Zvláštna scéna aj „nedostatočné“ herecké výkony?

Dôvodov, prečo sa posledná séria príliš nepodarila, uvádzajú zahraniční diváci niekoľko. Portál Forbes prišiel so zoznamom, kde píše o niekoľkých z nich. Na sociálnych sieťach však asi najviac rezonuje nepodarená scéna rozchodu Nancy a Jonathana zo siedmej epizódy, ktorá je na serveri IMDb už zaradená ako najhoršia zo všetkých.

@aexoti6 vol 2 lowkey wasn't worth the wait ngl... #strangerthings5 #jancy #fypシ #fyp #trending ♬ original sound - Storage

Je pre mňa zvláštne, že záver jedného z najvýznamnejších fenoménov popkultúry 21. storočia môže byť takým sklamaním,“ hodnotia užívatelia. „Dialógy sa každou sekundou zhoršujú. To nemohli napísať tí istí ľudia, ktorí napísali prvú sezónu.“

Podľa Forbesu ľuďom tiež vadí komická mierka vysvetľovania, ktorá príliš podrobne rozoberá zamotaný dej, sústredenie sa na Holly, postavu, ktorá sa v ostatných dieloch objavuje len málo, no teraz takmer ovláda celý seriál, nepresvedčivé výkony hlavných postáv či odhalenie, alebo nepodarene natočené scény, kde Will oznámi, že je gay.

Dúfam, že Vecna vyhrá a všetkých zabije. To by bol jediný zvrat, ktorý by tento seriál mohol zachrániť,“ vidí „optimistickú“ budúcnosť seriálu jeden z užívateľov na IMDb. Tvorcovia majú už len jednu epizódu, aby všetko vysvetlili a vrátili seriálu jeho slávu. Je ale otázne, či je to vôbec možné.

Anketa:
Ako sa ti páči nový seriál Stranger Things?
Je to skvelé!
Je to v poriadku, ale mohlo to byť lepšie.
Vôbec sa mi to nepáči.
Seriál nepozerám.
Je to skvelé!
25 %
Je to v poriadku, ale mohlo to byť lepšie.
60 %
Vôbec sa mi to nepáči.
10 %
Seriál nepozerám.
5 %
Odporúčané
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí 29. decembra 2025 o 10:26
Odporúčané
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov 27. decembra 2025 o 16:57
Odporúčané
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami 27. decembra 2025 o 11:18
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
NETFLIX STRANGER THINGS
Odporúčame
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
refresher+
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
dnes o 08:30
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
10 najlepších hier roka 2025
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
dnes o 12:00
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
včera o 12:00
Storky
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Lifestyle news
Aj kráľ hororu má hranice. Prečo Stephen King stiahol jednu zo svojich najdesivejších kníh?
pred 37 minútami
Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?
pred hodinou
AKTUÁLNE: Boxerský šampión Anthony Joshua sa zranil pri vážnej autonehode. Z miesta hlásia dve obete
pred 2 hodinami
Nadávky namiesto proteínovej tyčinky? Vedci tvrdia, že vulgarizmy môžu zlepšiť fyzický výkon
pred 2 hodinami
VIDEO: Slafkovský zdvihol Montreal zo sedačiek. Pripísal si dva góly aj asistenciu
pred 3 hodinami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
dnes o 13:16
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
dnes o 12:34
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
dnes o 11:29
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí
dnes o 10:26
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
dnes o 09:34
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Dôchodky Vojna na Ukrajine
Viac
Tragédia v novozámockej nemocnici: Muž prišiel na urgent, o pár hodín neskôr zomrel
pred 11 minútami
Rusko potvrdilo svoje ciele: Bez stiahnutia ukrajinských vojsk z Donbasu vojnu neukončia
pred 22 minútami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 33 minútami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
TOP 10 seriálov roka 2025 – Mobland, Hacks, Andor
Vybrali sme
pred 2 dňami
refresher+
TOP 10 seriálov roka 2025 – Mobland, Hacks, Andor
pred 2 dňami
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
refresher+
Žiadne Squid Game a Wednesday. Toto je 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré tento rok vyšli na Netflixe
pred 3 dňami
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
Rok 2026 prinesie premiéry dlho očakávaných filmov. Tešiť sa môžeš na pokračovanie Duny či marvelovky
včera o 11:33
KVÍZ: Myslíš si, že dobre poznáš film Sám doma? Otestuj sa v našom vianočnom kvíze
KVÍZ: Myslíš si, že dobre poznáš film Sám doma? Otestuj sa v našom vianočnom kvíze
23. 12. 2025 11:00
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
25. 12. 2025 13:01
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 dňami
Vyskúšala som zdravotné tik-tok trendy: Čo hrozí pri ušnej akupresúre, kloktaní olejom či pití vody s chia semiačkami?
dnes o 08:30
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
Viac z Osobnosti Všetko
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Česko
pred 2 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
pred 2 dňami
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Cesty investorov a bojovníkov sa prepojili: XTB vstupuje do klietky ako hlavný partner OKTAGONu
Šport
pred 3 hodinami
PR správa
Cesty investorov a bojovníkov sa prepojili: XTB vstupuje do klietky ako hlavný partner OKTAGONu
pred 3 hodinami
Popredná svetová investičná aplikácia XTB s viac než dvoma miliónmi klientov oznámila strategické partnerstvo s organizáciou OKTAGON, najrýchlejšie rastúcou organizáciou zmiešaných bojových umení v Európe.
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
pred 3 hodinami
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
dnes o 12:30
10 najlepších hier roka 2025
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
dnes o 12:00
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
včera o 12:00
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
Koľko by dnes stál pobyt strateného Kevina v New Yorku? Otec by zaňho musel zaplatiť tisíce dolárov
včera o 08:37
1
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
dnes o 12:34
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
pred 3 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
včera o 12:00
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
22. 12. 2025 16:38
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
pred 2 dňami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
Zuzana Strausz Plačková otvorila novú kaviareň. Nájdeš ju na Donovaloch, rovno pod zjazdovkami
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia