Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?

Jeden z najočakávanejších seriálov tohto roka zatiaľ divákov nezaujal tak, ako niektorí dúfali.
Ešte pred vydaním finálnej série tvorcovia sľúbili, že sa budú snažiť vyhnúť rovnakému osudu, aký postihol Game of Thrones, a že piata séria Stranger Things fanúšikov nesklame. No zdá sa, že tento sľub sa im nedarí naplniť tak, ako by si priali, aspoň z pohľadu niektorých divákov. Čaká nás ešte vydanie poslednej epizódy, no už teraz sa zdá, že zakončenie obľúbeného seriálu mohlo podľa niektorých ohlasov dopadnúť lepšie.
Na serveri Rotten Tomatoes, kde môžu používatelia aj kritici hodnotiť filmy a seriály, má piata séria momentálne hodnotenie 58 percent. Len pre porovnanie, prvá séria získala 96 percent, druhá 90 percent, tretia 86 percent a štvrtá dosiahla 89 percent.
„Scenár tejto sezóny nedáva zmysel. Dialógy medzi postavami vyzerajú, akoby ich napísal ChatGPT,“ uvádza jeden z užívateľov.
„Chcel som, aby sa mi to páčilo, ale jednoducho sa to nepodarilo. Scenár nebol dobrý, bolo tam veľa dejových medzier, tempo bolo divné, stalo sa toho veľa, ale nič podstatné. Vývoj postáv nedával zmysel, najmä u Mika, a scéna, kde Will hovoril o svojej orientácii, bola úprimne povedané urážlivá,“ pridáva sa ďalší.
Aj u českých a slovenských fanúšikov si seriál mierne pohoršil, hoci nie tak dramaticky. Prvá séria má na ČSFD skóre 93 percent, druhá 87 percent, tretia 85 percent, štvrtá 86 percent a finálnu zatiaľ užívatelia ocenili na 84 percent, čo je stále pomerne vysoké číslo.
Zvláštna scéna aj „nedostatočné“ herecké výkony?
Dôvodov, prečo sa posledná séria príliš nepodarila, uvádzajú zahraniční diváci niekoľko. Portál Forbes prišiel so zoznamom, kde píše o niekoľkých z nich. Na sociálnych sieťach však asi najviac rezonuje nepodarená scéna rozchodu Nancy a Jonathana zo siedmej epizódy, ktorá je na serveri IMDb už zaradená ako najhoršia zo všetkých.
„Je pre mňa zvláštne, že záver jedného z najvýznamnejších fenoménov popkultúry 21. storočia môže byť takým sklamaním,“ hodnotia užívatelia. „Dialógy sa každou sekundou zhoršujú. To nemohli napísať tí istí ľudia, ktorí napísali prvú sezónu.“
Podľa Forbesu ľuďom tiež vadí komická mierka vysvetľovania, ktorá príliš podrobne rozoberá zamotaný dej, sústredenie sa na Holly, postavu, ktorá sa v ostatných dieloch objavuje len málo, no teraz takmer ovláda celý seriál, nepresvedčivé výkony hlavných postáv či odhalenie, alebo nepodarene natočené scény, kde Will oznámi, že je gay.
„Dúfam, že Vecna vyhrá a všetkých zabije. To by bol jediný zvrat, ktorý by tento seriál mohol zachrániť,“ vidí „optimistickú“ budúcnosť seriálu jeden z užívateľov na IMDb. Tvorcovia majú už len jednu epizódu, aby všetko vysvetlili a vrátili seriálu jeho slávu. Je ale otázne, či je to vôbec možné.