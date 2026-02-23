Strata kamarátky môže bolieť viac než rozchod s partnerom. Stela a Marianna otvorene opísali svoje skúsenosti so zradou a náhlym ghostingom, ktoré ich životy zasiahli viac, než čakali. Psychologička vysvetľuje, ako sa s týmito koncami vyrovnať.
O tom, ako prežiť rozchod s partnerom, existuje milión tutoriálov, kníh či terapeutických príručiek. Keď ti však zo života zmizne kamarát alebo kamarátka, ktorý o tebe vedel všetko a často s tebou prežil väčšiu časť života ako partner, máš sa s tým vyrovnať s ľahkosťou a posunúť sa ďalej? Strata priateľa môže byť rovnako bolestivá ako rozchod s partnerom. Na rozdiel od partnerského rozchodu sa však tieto vzťahy nekončia delením majetku a často ani stanovením si pravidiel.
Prečo nás rozchod s kamarátom či kamarátkou dokáže niekedy psychicky paralyzovať viac ako koniec partnerskej lásky? Rozprávali sme sa s Mariannou, ktorá zažila postupné vytratenie sa zo života svojej kamarátky, a so Stelou, ktorá zo strany priateľky zažila zradu. Problematiku rozchodov priateľských vzťahov vysvetlila aj psychologička Barbora Brzáková Krelová, ktorá pôsobí na platforme K Sebe.
Kamarátka dva roky kryla neveru Stelinho partnera
Stela žila v neúprimnom priateľskom vzťahu dva roky. Všetko sa začalo nevinne – cez vtedajšiu známu sa spoznala s mužom, ktorý sa jej neskôr zapáčil. „Spoznali sme sa cez ňu. Raz mi zavolala a dala mi ho k telefónu. On so mnou začal cez mobil flirtovať. Hovoril, že videl moje fotky a že sa mu páčim,“ spomína Stela.
Táto známa sa postupne stala jej najbližšou kamarátkou. Trávili spolu väčšinu voľného času a vo štvorici sa stretávali aj so svojimi partnermi. Rovnako ako spolu zdieľali pekné chvíle, nemali problém sa jedna druhej zdôveriť aj s osobnejšími problémami, ktoré ich v partnerských vzťahoch trápili.
Kamarátka trávila čas so Stelou aj s druhou partnerkou jej priateľa
Po dvoch rokoch však Stela zistila, že ju priateľ podvádza. Nešlo o chvíľkovú neveru, no počas celého vzťahu súbežne randil aj s ďalšou ženou. Keď sa po prevalení nevery s jeho druhou partnerkou Stela stretla, dozvedela sa ďalšiu nepríjemnú informáciu. O jeho dvojitom živote jej kamarátka celý čas vedela. „Chodili sa zabávať a žúrovať aj s touto mojou kamarátkou, ktorá ma s ním zoznámila,“ spomína.
Jej vtedajšia najlepšia kamarátka Stelinho priateľa teda celý čas kryla a so Stelou ho zoznámila v čase, keď mal už mesiac inú partnerku. Hneď ako sa to dozvedela, kamarátku si zablokovala a nechcela s ňou situáciu riešiť. O celom incidente sa porozprávali až o štyri roky neskôr.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa Stela dozvedela, že najlepšia kamarátka dva roky kryla neveru jej partnera.
- Prečo Mariannu ghostla jej kamarátka, s ktorou plánovala spoločné podnikanie.
- Ako negatívne skúsenosti s neúprimnými priateľstvami ovplyvnili ich ďalšie kamarátstva.
- Prečo podľa psychologičky končí veľa priateľstiev v dospelosti.
- Akú úlohu hrajú priateľstvá v našom živote a prečo by sme ich nemali podceňovať.