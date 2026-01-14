Mário a Samuel zažili finačnú neveru na vlastnej koži. Aké sú ich skúsenosti a dokázali sa cez zradu preniesť?
Finančná nevera je tichý zabijak vzťahov. Netýka sa však drahých darčekov pre milencov a milenky. Často ide o tajné účty, skryté dlhy či vytváranie tajných úspor na úkor partnera. Takéto problémy vážne naštrbujú dôveru vo vzťahoch.
Z prieskumu agentúry SlaterGordon vyplýva, že až 46 percent rozvodov zapríčinili práve finančné problémy vo vzťahu. Zatiaľ čo pri fyzickej nevere partneri riešia zranené city a ego, pri tej finančnej často prichádzajú aj o strechu nad hlavou alebo životné úspory. S finančnou neverou majú skúsenosti aj Slováci Mário a Samuel. Každý sa stretol s iným druhom finančnej nevery, no obaja vzťahy ukončili. Aká je ich skúsenosť a čo si o finančnej nevere myslí psychologička Dominika Neprašová, ktorá pôsobí na platforme K Sebe?
Kde sa začína finančná nevera?
Pre mnohých je pojem finančná nevera nový. Kde je hranica medzi súkromím a právom na vlastné financie a podrazom partnera? „Finančná nevera je forma porušenia dôvery v partnerskom vzťahu, pri ktorej jeden z partnerov tajne manipuluje s peniazmi alebo finančnými informáciami, hoci majú spoločné záväzky, ciele alebo rozpočet. Určite sem spadajú aj impulzívne nákupy jedného z partnerov a takisto hazardné hry. A najdôležitejší je samotný fakt, že ani nejde o samotný čin (i keď ten tiež nie je ideálny), ale o to, čo prináša - klamstvo, tajomstvá a neúprimnosť,“ vysvetľuje psychologička Dominika Neprašová.
