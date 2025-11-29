Máš pocit, že sa s partnerom*partnerkou míňaš? Medzi prácou, povinnosťami a scrollovaním na mobile je ľahké presunúť vzťah na vedľajšiu koľaj. Podľa odborníkov však stačí na posilnenie blízkosti len pár minút denne.
Láska nemusí byť o veľkých gestách. Svoje o tom vie psychológ Mark Travers, podľa ktorého šťastný vzťah tvorí hlavne vzájomný zámer partnerov či partneriek tráviť čas spoločne. Spoločné aktivity pritom nemusia byť časovo náročné. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu – o to, či sa partneri počúvajú a venujú si plnú pozornosť. Pri spokojných vzťahoch vypozoroval niekoľko zvykov, ktoré väčšina ľudí zanedbáva.
Krátka ranná rutina
Rána bývajú chaos. Prebudenie, sprcha, rýchle raňajky a preč z domu. Ale aj v tom zhone si šťastné páry nájdu chvíľku jeden pre druhého. Nemusí ísť o nič veľké. Napríklad si o pár minút privstať a vypiť si spoločne rannú kávu, alebo si pri príprave raňajok povedať, čo sa im snívalo.
Počas dňa si dajú check-in, ako sa im darí
Nemusíš viesť dlhé rozhovory. Stačí poslať partnerovi meme, vtipnú hlášku od kolegu či kolegyne, alebo len napísať „Myslím na teba“ vie urobiť zázraky. Tieto malé check-iny prehlbujú blízkosť. A navyše ti pripomenú, že aj keď je tvoj deň náročný, večer na teba bude čakať milujúci partner alebo partnerka.