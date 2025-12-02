Laris Diam sa za pár dní zmenil svet vďaka náhode aj Rytmusovi, ktorý ako jeden z prvých zdieľal jej cover na pesničku Diamonds. Takmer pätnásť rokov neskôr sa jej ikonický hlas nezmenil, no prístup k jej umeniu áno.
Laris Diam je slovenská speváčka, textárka a skladateľka. Podľa jej slov aj obyčajná baba z Turčianskych Teplíc, ktorá odmalička miluje R&B. K tomu ju priviedol jej ocino, ktorý jej púšťal hudbu od Michaela Jacksona, Mariah Carey či Stevieho Wondera. Po príchode YouTube si začala sama vyhľadávať informácie o umelcoch, ale aj históriu R&B ako žánru.
Laris si môžeš pamätať z trackov ako „Príbeh remix“ s Rytmusom, na ktorom sa objavila, keď mala len 16 rokov, či z vokálov na tracku „Podzemie“, ktorý má na YouTube cez 12 miliónov zhliadnutí.