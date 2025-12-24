Ako zvláda Zorica svoju prácu, ktorá si nevyberá, či je víkend alebo sviatok?
„Keď som videla rozpis a svietilo tam moje meno na Štedrý deň, doma bola tichá domácnosť,“ hovorí Zorica, ktorá pracuje na pumpe. Vedomie, že Vianoce, ktoré tak miluje, sa budú musieť prispôsobiť práci, ju až rozplakalo. Vedela však, kde je zamestnaná, a že sa to môže niekedy stať.
Zorica vie, aké to je stáť za pokladňou vtedy, keď si celé Slovensko vychutnáva rodinnú atmosféru a prípravy na štedrovečernú večeru. Porozprávala nám o tom, ako to celé zvláda a ako vyzerá vianočný deň na čerpacej stanici, ktorá je otvorená nonstop.
Ako vyzerá Štedrý deň na pumpe?
Štedrý deň na pumpe je najmä o ľuďoch. V zásade sa dajú rozdeliť na dva typy. Sú takí „grinchovia“, ktorí sú nahnevaní, lebo nič nefunguje, obchody sú zatvorené a majú pocit, že práve na pumpe by mali kúpiť úplne všetko – od jedla až po veci, ktoré tu reálne nikdy nemáme. Sú nervózni, podráždení a často si to vybijú práve na nás.
A potom sú presne opační ľudia.
