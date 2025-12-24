Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. decembra 2025 o 10:30
Čas čítania 8:19

Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania"

Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Ako zvláda Zorica svoju prácu, ktorá si nevyberá, či je víkend alebo sviatok?

„Keď som videla rozpis a svietilo tam moje meno na Štedrý deň, doma bola tichá domácnosť,“ hovorí Zorica, ktorá pracuje na pumpe. Vedomie, že Vianoce, ktoré tak miluje, sa budú musieť prispôsobiť práci, ju až rozplakalo. Vedela však, kde je zamestnaná, a že sa to môže niekedy stať.

pumparka
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Zorica vie, aké to je stáť za pokladňou vtedy, keď si celé Slovensko vychutnáva rodinnú atmosféru a prípravy na štedrovečernú večeru. Porozprávala nám o tom, ako to celé zvláda a ako vyzerá vianočný deň na čerpacej stanici, ktorá je otvorená nonstop.

Podobné rozhovory a reportáže môžeš čítať aj vďaka podpore Refresher+. Kúpou predplatného nám pomáhaš prinášať kvalitné články, ktoré idú pod povrch a dávajú priestor skutočným príbehom ľudí.

Ako vyzerá Štedrý deň na pumpe?

Štedrý deň na pumpe je najmä o ľuďoch. V zásade sa dajú rozdeliť na dva typy. Sú takí „grinchovia“, ktorí sú nahnevaní, lebo nič nefunguje, obchody sú zatvorené a majú pocit, že práve na pumpe by mali kúpiť úplne všetko – od jedla až po veci, ktoré tu reálne nikdy nemáme. Sú nervózni, podráždení a často si to vybijú práve na nás.

pumparka pumparka pumparka pumparka
Zobraziť galériu
(5)

A potom sú presne opační ľudia.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
NEZVYČAJNÉ POVOLANIA ROZHOVORY VIANOCE
Späť
Zdieľať
Diskusia