Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Bistro.sk.
včera 15. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 0:52
Sponzorovaný obsah

Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Čo hovorí RASŤO ZVARA na jeho prvý ZÁPAS a uvidíme ešte ŠMOLKIHO V RINGU? 🥊 FNC 10 (BACKSTAGE) Čo hovorí RASŤO ZVARA na jeho prvý ZÁPAS a uvidíme ešte ŠMOLKIHO V RINGU? 🥊 FNC 10 (BACKSTAGE) včera o 12:00
Toto sa dialo v backstagi Glebovho koncertu v Trnave. Vyspovedali sme raperov, aj fanúšikov nielen v moshpite Toto sa dialo v backstagi Glebovho koncertu v Trnave. Vyspovedali sme raperov, aj fanúšikov nielen v moshpite 10. 12. 2025 20:00
Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD) Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD) 10. 12. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka? CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka? 9. 12. 2025 18:00
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) 9. 12. 2025 16:00
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) 8. 12. 2025 16:00
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) 8. 12. 2025 15:00
Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD) Pimpinočka: Miškino video zo schodov je už moc. Do ringu chcem priletieť ako Beyoncé (OUT LOUD) 4. 12. 2025 18:00
Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich Vyskúšal som si prácu vodiča autobusu v Bratislave. Toto mi prezradil profík o Bratislave a cestujúcich 4. 12. 2025 10:00
CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali? CLOSE FRIENDS s Kikou a Dušanom z Love Islandu: Plánujú psíka? Ktoré spolupráce by nikdy nezobrali? 2. 12. 2025 18:00

Tentokrát sme sa vybrali ochutnať to najlepšie z trnavského gastra.

Po Košiciach sme sa vďaka Bistro.sk vybrali do Trnavy, aby sme otestovali najlepšie podniky podľa miestnych.

Prvou zastávkou bolo obchodné centrum City Aréna, kde pribudol nový podnik – Smash Burger, ktorého spolumajiteľom je influencer Peter Lackovič. „Je ešte lepší, ako som čakal. V ústach spraví mazlavú, krásnu, šťavnatú, lepkavú, syrovo-mäsovú impresiu,“ zhodnotil burger Čoje. Ocenil aj chrumkavé hranolky vyprážané v hovädzom oleji.

V našom zozname nechýbala ani mexická reštaurácia Tres Tacos, kde sme si jednoznačne museli objednať chrumkavé tacos. Čo prekvapilo Čojeho na trhanom mäse?

Sledovatelia nám odporúčali aj reštauráciu Elements. Tu sme začali najprv dezertom, konkrétne gaštanovým tiramisu. „Sú v tom veľké kusy gaštanov. A je super, že tam nie je veľmi cítiť kávu,“ skonštatoval Čoje. Po sladkej bodke sme sa pustili do sous vide jelenieho chrbta, ktorý bol poliaty perníkovou omáčkou – jeho chute úplne zmiatli aj našich kameramanov.

No a ako vyzeral finálny rebríček navštívených podnikov? To sa dozvieš vo videu.

Zbiehali sa ti slinky počas pozerania videa? Reštaurácie, ktoré sme testovali, nájdeš aj na Bistro.sk. Keď budeš mať chuť na smash burger, tiramisu alebo jelení chrbát – stačí ti len niekoľko klikov na apke alebo webe Bistro.sk, ktorý doručuje do viac ako 140 slovenských miest.

Ak si nový zákazník Bistro.sk, určite využi kód REFRESHER, s ktorým získaš zľavu 7 eur pri objednávke nad 15 eur. 😋
Objednaj si z bistro.sk
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
REFRESHER VIDEO VIDEO
Odporúčame
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
pred 2 dňami
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
8. 12. 2025 15:00
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať? e
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
včera o 08:45
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života e
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex e
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 hodinami
Storky
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Lifestyle news
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne pred 30 minútami
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách pred hodinou
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter pred 2 hodinami
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? dnes o 08:42
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov včera o 16:07
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou včera o 14:42
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie včera o 14:06
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka včera o 13:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval včera o 12:35
Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry včera o 11:46
Spravodajstvo
Slovenská pošta Polícia SR Česko Robert Fico
Viac
Viac ako stotisíc Slovákov zmení od nového roka poisťovňu. Klienti odchádzajú hlavne z jednej z nich
pred 26 minútami
Tréneri-zamestnanci budú mať odvodovú úľavu v hodnote 300 eur. Platná bude od januára
pred hodinou
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
Zahraničné
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 hodinami
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
pred 3 dňami
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
Odporúčané
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
včera o 08:45
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
včera o 13:18
Viac z Zdravie Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
8. 12. 2025 20:15
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
včera o 08:45
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Viac z Hudba Všetko
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
Zahraničné
pred 29 minútami
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
pred 29 minútami
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
Móda
pred hodinou
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
pred hodinou
Našli sme tipy pre každý rozpočet.
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
pred 2 hodinami
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
včera o 17:00
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
pred 3 hodinami
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
9. 12. 2025 15:20
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
včera o 13:18
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 4 dňami
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 2 dňami
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
9. 12. 2025 11:00
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Späť
Zdieľať
Diskusia