Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)

Tentokrát sme sa vybrali ochutnať to najlepšie z trnavského gastra.
Po Košiciach sme sa vďaka Bistro.sk vybrali do Trnavy, aby sme otestovali najlepšie podniky podľa miestnych.
Prvou zastávkou bolo obchodné centrum City Aréna, kde pribudol nový podnik – Smash Burger, ktorého spolumajiteľom je influencer Peter Lackovič. „Je ešte lepší, ako som čakal. V ústach spraví mazlavú, krásnu, šťavnatú, lepkavú, syrovo-mäsovú impresiu,“ zhodnotil burger Čoje. Ocenil aj chrumkavé hranolky vyprážané v hovädzom oleji.
V našom zozname nechýbala ani mexická reštaurácia Tres Tacos, kde sme si jednoznačne museli objednať chrumkavé tacos. Čo prekvapilo Čojeho na trhanom mäse?
Sledovatelia nám odporúčali aj reštauráciu Elements. Tu sme začali najprv dezertom, konkrétne gaštanovým tiramisu. „Sú v tom veľké kusy gaštanov. A je super, že tam nie je veľmi cítiť kávu,“ skonštatoval Čoje. Po sladkej bodke sme sa pustili do sous vide jelenieho chrbta, ktorý bol poliaty perníkovou omáčkou – jeho chute úplne zmiatli aj našich kameramanov.
No a ako vyzeral finálny rebríček navštívených podnikov? To sa dozvieš vo videu.
