Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Bistro.
včera 8. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 1:08
Sponzorovaný obsah

Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)

Navštívili sme reštaurácie, ktoré nám odporúčili naši sledovatelia. Takto to dopadlo.

Tentokrát sme vďaka Bistro.sk spolu s Čojem testovali reštaurácie v Košiciach, ktoré nám odporúčili naši sledovatelia. Takto to dopadlo.

Na začiatku dňa si Čoje objednal hamburger z Grange Burger, ktorý mu doniesla donášková služba Bistro.sk priamo do historického centra Košíc. Čoje poznamenal, že burger vyzerá úplne inak, než si ho pamätal. „Burger je veľký posun. Extrémne je mäsový, chutia mi aj čerstvé prílohy ako zeleninka. Keby sa posunuli takto aj bratislavské burgre, bol by som dosť happy," zhodnotil.

Zamerili sme sa aj do mexickej reštaurácie La Hacienda, ktorá ponúka brutálne naložené tacos a enchiladas s obrovskou dávkou omáčky – a boli poriadne spicy. Aký bol Čojeho názor mexický vibe a kombináciu chutí?

Nasledoval podnik Pán Ryba. „Veľmi výrazný rybací vývar. Toto je jedno z najlepších halászlé, aké som jedol za posledné roky," ohodnotil Čoje maďarskú rybaciu polievku. Na našom stole nechýbali ani kalamáre a slávky, pri ktorých Čoje zdemonštroval, ako sa majú správne jesť – prvá slávka sa vyškrabe vidličkou a ostatné škrupinkami z mušlí.

Testovačku sme zakončili v pizzérií, ktorá sa objavovala v odpovediach našich sledovateľov najviac. Vieš, o akú ide? To, naše dojmy z reštaurácií a finálny rebríček nájdeš vo videu nižšie.

Takéto gastro nebo môžeš mať aj ty a nemusíš vytiahnuť ani päty z domu. Reštaurácie, ktoré sme testovali, nájdeš aj na Bistro.sk, takže keď budeš mať chuť na poriadny burger, rybaciu polievku, chrumkavé tacos alebo nejakú sladkú bodku – stačí ti len niekoľko klikov na apke alebo webe Bistro.sk.

Ak nie si z Košíc, nevadí. Bistro.sk doručuje do viac ako 140 slovenských miest, takže hlad nemá u teba šancu. 

Ak si nový zákazník Bistro.sk, určite využi kód REFRESHER, s ktorým získaš zľavu 7 eur pri objednávke nad 15 eur. 😋
GASTRO GASTRO TIPY GASTROTESTY KOŠICE
