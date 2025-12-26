Ako už je pri Netflixe zvykom, štvrtá séria seriálu vyjde v dvoch častiach. Na prvé štyri diely sa môžeš tešiť už 29. januára, na ďalšie štyri si potom počkáš ešte ďalší mesiac do 26. februára. Tentokrát bude musieť rodina Bridgertonovcov oženiť syna.
Štvrtá séria adaptácie románov autorky Julie Quinn od Shondalandu a Netflixu sa už pomaly blíži na naše obrazovky a Netflix na Vianoce zverejnil trailer, ktorý naznačuje, o čom bude.
Nájde večný mládenec svoju vyvolenú?
Hlava rodiny Bridgertonovcov, matka Lady Violet (Ruth Gemmell), sa zameria na svojho druhého syna Benedicta (Luke Thompson) a rozhodne sa, že konečne nastal čas mu nájsť nevestu. Preto mu usporiada maškarný bál, kde srdce večného mládenca skutočne získa neznáma dievčina, Dáma v striebornom, očarujúca služobná v prestrojení, ktorej nevidí do tváre a ktorá úderom polnoci utečie preč. Znie to nejako ako príbeh Popolušky, čo povieš?
Presne tento názor zdieľajú aj komentáre. Len pol dňa po zverejnení už má trailer cez milión zhliadnutí a ľudia v komentároch vyjadrujú svoje nadšenie a nedočkavosť, pričom si všimnú práve aj podobnosť so známou Popoluškou. „Je to príbeh Popolušky a ani mi to nevadí, pretože Benedict je absolútne očarujúci rozprávkový princ,“ zaznie v jednom z nich.
Trailer k novej sérii nesie podtitul Pod rúškom masky sa môže stať čokoľvek. Pozri si celý trailer a presvedč sa sám*sama:
Prvá aj tretia séria patria medzi top najsledovanejšie seriály všetkých čias na Netflixe, očakávania miliónov divákov z celého sveta sú teda veľké.