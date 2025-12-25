Fanúšikovia a fanúšičky Peaky Blinders sa konečne dočkali.
Netflix zverejnil prvý oficiálny trailer k pripravovanému filmu Peaky Blinders: The Immortal Man (Gangy z Birminghamu: Nesmrteľný muž).
Pripravovaný film Peaky Blinders: The Immortal Man nadväzuje na udalosti zo šiestej série. „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ ozýva sa hneď v úvode traileru. Do úlohy Tommyho sa vracia Cillian Murphy, jeho postava sa tentoraz pohybuje v prostredí druhej svetovej vojny. Film sa odohráva v roku 1940 v Birminghame, informoval server Deadline.
Oficiálna synopsa naznačuje, že pôjde o zatiaľ najtemnejšiu kapitolu celej ságy. „Birmingham, rok 1940. Uprostred chaosu druhej svetovej vojny sa Tommy Shelby vracia z vlastného dobrovoľného exilu, aby čelil najťažšiemu zúčtovaniu. S budúcnosťou rodiny a krajiny v ohrození musí Tommy čeliť vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa postaví svojmu dedičstvu, alebo ho úplne zničí,“ uvádza sa v synopse filmu.
Okrem Murphyho sa vo filme objavia aj známe tváre zo seriálu Peaky Blinders, konkrétne Sophie Rundle, Ned Dennehy alebo Packy Lee. Tvorcovia však tentoraz stavili aj na výrazné herecké posily. Medzi novými menami sa objavujú Barry Keoghan, Rebecca Ferguson alebo Tim Roth.
Na Peaky Blinders: The Immortal Man sa môžeš tešiť od 20. marca 2026 na Netflixe.