Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. decembra 2025 o 13:01
Čas čítania 0:44
Anja Samardžija

VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Fanúšikovia a fanúšičky Peaky Blinders sa konečne dočkali.

Netflix zverejnil prvý oficiálny trailer k pripravovanému filmu Peaky Blinders: The Immortal Man (Gangy z Birminghamu: Nesmrteľný muž).

Pripravovaný film Peaky Blinders: The Immortal Man nadväzuje na udalosti zo šiestej série. „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ ozýva sa hneď v úvode traileru. Do úlohy Tommyho sa vracia Cillian Murphy, jeho postava sa tentoraz pohybuje v prostredí druhej svetovej vojny. Film sa odohráva v roku 1940 v Birminghame, informoval server Deadline.

Oficiálna synopsa naznačuje, že pôjde o zatiaľ najtemnejšiu kapitolu celej ságy. „Birmingham, rok 1940. Uprostred chaosu druhej svetovej vojny sa Tommy Shelby vracia z vlastného dobrovoľného exilu, aby čelil najťažšiemu zúčtovaniu. S budúcnosťou rodiny a krajiny v ohrození musí Tommy čeliť vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa postaví svojmu dedičstvu, alebo ho úplne zničí,“ uvádza sa v synopse filmu.

Okrem Murphyho sa vo filme objavia aj známe tváre zo seriálu Peaky Blinders, konkrétne Sophie Rundle, Ned Dennehy alebo Packy Lee. Tvorcovia však tentoraz stavili aj na výrazné herecké posily. Medzi novými menami sa objavujú Barry Keoghan, Rebecca Ferguson alebo Tim Roth.

Na Peaky Blinders: The Immortal Man sa môžeš tešiť od 20. marca 2026 na Netflixe.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PEAKY BLINDERS
Odporúčame
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
15. 12. 2025 16:00
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
pred hodinou
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
pred 3 dňami
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
refresher+
Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
pred 2 dňami
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
Sponzorovaný obsah
S týmito vianočnými receptami ohúriš mamu, babku aj kamošov
19. 12. 2025 13:00
Storky
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Lifestyle news
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
pred 11 minútami
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
dnes o 09:00
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 2 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 2 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 2 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 2 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 2 dňami
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Česko Diaľnice
Viac
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
pred 25 minútami
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
pred 45 minútami
Prevody medzi bankami sa oneskoria. Sviatky a odstávka systémov stopnú platby na niekoľko dní
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
Filmy
pred 2 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 2 dňami
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
19. 12. 2025 13:42
V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
V Česku sa má natáčať hollywoodsky film s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence. Réžie sa ujme legendárny Martin Scorsese
18. 12. 2025 10:29
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
19. 12. 2025 16:53
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
17. 12. 2025 17:00
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Čo si želajú známe osobnosti na Vianoce? Prečítaj si priania Dary Rolins, Expl0iteda či Zvarčiho
Slovensko
pred 2 dňami
Čo si želajú známe osobnosti na Vianoce? Prečítaj si priania Dary Rolins, Expl0iteda či Zvarčiho
pred 2 dňami
Lenka je jednou z prvých slovenských youtuberiek: V Mense jej namerali IQ 168, followerov motivuje riešiť logické úlohy
18. 12. 2025 12:30
Momo sa zveril svojim fanúšikom. Odhalili mu nádor na mozgu
18. 12. 2025 13:34
Viac z Zdravie Všetko
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
15. 12. 2025 17:00
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
14. 12. 2025 10:30
3
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
15. 12. 2025 8:45
Viac z Zaujímavosti Všetko
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
Slovensko
včera o 10:30
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
pred hodinou
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
pred 2 hodinami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
Gastro
pred hodinou
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
pred hodinou
Aké majú v reštaurácii ceny?
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
Kam na turistiku v zime? Pozri si detailný prehľad uzávery turistických chodníkov aj tipy na overené výstupy
pred 2 hodinami
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
refresher+
Kedy kupovať lacné letenky a ktoré krajiny sú hidden gems sveta? Iba medzi nami to prezradili skúsení cestovatelia
včera o 18:00
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
včera o 11:00
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
refresher+
Zorica pracuje cez Vianoce na pumpe: „Chodia sem len dva typy ľudí. Veľakrát som mala chuť plakať aj počas blokovania“
včera o 10:30
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 3 dňami
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
15. 12. 2025 17:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
16. 12. 2025 15:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
19. 12. 2025 11:39
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
Alpy, ako ich poznáme, miznú. Do konca storočia prežijú len 3 % ľadovcov
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia