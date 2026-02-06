Dokument Sieť nenávisti od českej televízie otvára tému, ktorú mnohí zažívajú denne, no málokto o nej hovorí nahlas – kyberšikanu a nenávisť na sociálnych sieťach.
Snímka Síť nenávisti sa zaoberá kyberšikanou a nenávisťou v online priestore, vrátane nečakaných vzťahov medzi šikanovanými a ich pôvodcami. Skúma, čo tieto situácie spôsobuje a aké majú dôsledky pre všetkých zúčastnených. Ukazuje, ako anonymita a dosah sociálnych sietí menia verejnú komunikáciu a akým spôsobom sa nenávisť môže stať súčasťou zábavy, identity či biznisu.
„Tento dokument pre mňa nie je len ďalší rozhovor. Je to téma, ktoré sa ma dotýka už od mojich 14 rokov,“ hovorí jedna z najpopulárnejších českých influenceriek Domi Alagia, ktorú sleduje na Instagrame 551-tisíc ľudí a na TikToku dokonca 1,2 milióna fanúšikov a fanúšičiek.
„Na sociálnych sieťach som začala vystupovať veľmi skoro. Ako dieťa som vtedy nemohla naplno chápať, do čoho vstupujem, ani akú daň si môže anonymita a nenávisť na internete vyberať. Človek sa časom obrní, zosilnie a naučí sa filtrovať. To neznamená, že by sa kyberšikana mala stať normou,“ upozorňuje vo stories na svojom Instagrame.
Kritika k verejnému vystupovaniu patrí a vždy patriť bude, hovorí Domi. Rozdiel je však podľa jej slov medzi názorom a systematickou nenávisťou. „A tá nie je v poriadku, nech sa týka kohokoľvek - detí, dospelých, verejne známych osôb aj bežných používateľov sociálnych sietí,“ uzatvára svoj pohľad na túto tému.
Používatelia a používateľky ČSFD sa v recenziách sťažujú, že dokument dlhý 26 minút je príliš krátky na to, aby odhalil príčiny alebo nastolil možné riešenia a len poukazuje na problém. Film je dostupný ako v iVysílání, tak na YouTube Českej televízie.