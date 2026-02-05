Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. februára 2026 o 16:05
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

Influenceri Valden a jeho partnerka Sára sa stali rodičmi. Na svet priviedli dcéru

Influenceri Valden a jeho partnerka Sára sa stali rodičmi. Na svet priviedli dcéru
Zdroj: Ig /@sarastangelova, valden.sk
Tiktoker Valden a jeho priateľka Sára sa dnes podelili o radostnú správu. Narodila sa im dcéra. Meno však neprezradili.

Influenceri Valden a jeho priateľka Sára dnes priviedli na svet ich prvé spoločné dieťa.  „Náš vytúžený poklad je s nami a nedokážem zhrnúť slovami tie pocity, ktoré cítime, tak len toľko, že maličká je zdravá a krásna. A my si ideme užívať našu bublinu lásky,“ napísali v príspevku na Instagrame. 

Pár pred pár mesiacmi pár zdieľal svoju skúsenosť, kde otvorene prehovorili o strate bábätka. V auguste minulého roka Patrik „Valden“ Valko so svojou partnerkou Sárou Štangelovou oznámili na sociálnych sieťach, že sa stanú rodičmi. Krátko po tom sa však pár rozhodol podeliť aj o ťažké obdobie, ktorým si prešli. Sára potratila a zároveň musela podstúpiť operáciu myómu, ktorý mala na maternici.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sára Štangelová (@sarastangelova)

„Keď som si tým prechádzala ja, našla som len veľmi málo podobných slovenských videí a celkovo ma prekvapilo, ako málo sa o tom hovorí. A pritom je to tak časté,“ napísala Sára k videu, v ktorom otvorene hovorila o svojom príbehu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sára Štangelová (@sarastangelova)

My novorodičom gratulujeme a prajeme rodinke veľa zdravia!

Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
