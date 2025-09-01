Dvojica influencerov sa rozhodla zdieľať svoju skúsenosť, aby otvorila tému, o ktorej sa na Slovensku podľa nich hovorí málo.
Len pred takmer mesiacom slovenskí influenceri Patrik „Valden“ Valko so svojou partnerkou Sárou Štangelovou oznámili na sociálnych sieťach, že sa stanú rodičmi. Najnovšie sa však dvojica rozhodla podeliť aj o ťažké obdobie, ktorým si prešli. Minulé leto totiž Sára potratila a zároveň musela podstúpiť operáciu myómu, ktorý mala na maternici.
„Keď som si tým prechádzala ja, našla som len veľmi málo podobných slovenských videí a celkovo ma prekvapilo, ako málo sa o tom hovorí. A pritom je to tak časté,“ napísala Sára k videu, v ktorom otvorene hovorí o svojom príbehu straty bábätka.
Priznala tiež, že reakciu Patrika na jej súčasné tehotenstvo nemá, pretože ho obaja prežívali inak. Sára dodala, že ľudia s dosahom, aký majú oni, by mali zvyšovať povedomie aj o tejto téme a pomáhať ženám, ktoré si prechádzajú podobnou skúsenosťou.
Valden v druhej časti videa vysvetlil, že otázky typu „kedy budete mať deti?“, ktoré dostávali od followerov, im neboli príjemné a bolo to pre nich náročné. Zároveň priznal, že so Sárou sú už so svojím príbehom vyrovnaní a aj týmto videom chcú pomôcť ľuďom, ktorí si prechádzajú podobnou situáciou. Budúcim rodičom prajeme všetko dobré!