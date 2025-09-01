Kategórie
dnes 1. septembra 2025 o 14:56
Čas čítania 0:36
Hana Divišová

VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera

VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera
Zdroj: TikTok/@hammoudio
ŠPORT FUTBAL
38-ročný uruguajský futbalista a spoluhráč Lionela Messiho po prehratom finále nedokázal skrotiť emócie.

Luis Suárez je momentálne hráčom tímu Inter Miami a okrem svojich športových úspechov je známy aj pre svoje kontroverzné vystúpenia. Najnovšie sa postaral o škandál po finále Leagues Cupu 2025, keď napľul na člena personálu tímu Seattle Sounders, s ktorým Inter vo finále prehral.


Podľa denníka The Guardian sa po zápase 38-ročný Suárez dostal do konfliktu s hráčom Obedom Vargasom, ktorého „objal“ okolo krku. Tento moment vyvolal hromadnú potýčku, do ktorej sa nakoniec zapojili hráči aj členovia realizačných tímov oboch mužstiev.

@juanmadridista_ Quiero saber cuál será la sanción #luissuarez #intermiami #futbol #leaguescup #viral ♬ Tension - Treefingers

 
Kamery neskôr zachytili, ako Suárez slovne útočí na člena personálu súperovho tímu, Genea Ramireza, a následne na neho pľuje. Divadlo, o ktoré sa Suárez postaral, však nijako nezmenilo jasný výsledok zápasu.

Seattle Sounders porazili Suárezov Inter Miami 3 : 0 a získali titul v Leagues Cupe. My sme zvedaví, aké ďalšie kontroverzné momenty tento temperamentný futbalista prinesie.

Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Náhľadový obrázok: TikTok/@hammoudio
