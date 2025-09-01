VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera

38-ročný uruguajský futbalista a spoluhráč Lionela Messiho po prehratom finále nedokázal skrotiť emócie.
Luis Suárez je momentálne hráčom tímu Inter Miami a okrem svojich športových úspechov je známy aj pre svoje kontroverzné vystúpenia. Najnovšie sa postaral o škandál po finále Leagues Cupu 2025, keď napľul na člena personálu tímu Seattle Sounders, s ktorým Inter vo finále prehral.
Podľa denníka The Guardian sa po zápase 38-ročný Suárez dostal do konfliktu s hráčom Obedom Vargasom, ktorého „objal“ okolo krku. Tento moment vyvolal hromadnú potýčku, do ktorej sa nakoniec zapojili hráči aj členovia realizačných tímov oboch mužstiev.
Kamery neskôr zachytili, ako Suárez slovne útočí na člena personálu súperovho tímu, Genea Ramireza, a následne na neho pľuje. Divadlo, o ktoré sa Suárez postaral, však nijako nezmenilo jasný výsledok zápasu.
Seattle Sounders porazili Suárezov Inter Miami 3 : 0 a získali titul v Leagues Cupe. My sme zvedaví, aké ďalšie kontroverzné momenty tento temperamentný futbalista prinesie.