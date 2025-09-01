Po verejnej potupe zverejnil bizarné stanovisko.
Po tom, čo poľský tenista Kamil Majchrzak dosiahol najväčšie víťazstvo svojho života, keď po päťsetovej dráme porazil deviateho nasadeného Karena Chačanova, zamieril k fanúšikom. Rozdával podpisy, mával, usmieval sa – a potom si zložil čiapku a výslovne ju ukázal chlapcovi menom Brock v hľadisku, ktorému ju chcel podarovať.
Ostatní si mysleli, že ide o jeden z tých momentov, na ktoré deti nikdy nezabudnú. Ale namiesto toho sa z toho stal veľký škandál.
Ešte než si chlapec stihol rozprestrieť ruky, dospelý muž vedľa neho – poľský magnát, stavebný podnikateľ a milionár – Piotr Szczerek – čiapku schmatol, strčil ju do tašky svojej manželky a odišiel, zatiaľ čo sklamaný chlapec zúfalo kričal: „Čo to robíte?“
Szczerek, majiteľ asfaltovej firmy Drogbruk, bol veľmi rýchlo odhalený. Internetoví detektívi ho okamžite označili za „najnenávidenejšieho muža internetu“. Kamery zachytili moment, ako strká čiapku do kabelky svojej manželky a netrvalo dlho, kým sa jeho profily na sociálnych sieťach stali terčom masívneho internetového lynču.
Namiesto ospravedlnenia prišlo bizarné stanovisko
Namiesto toho, aby sa stiahol, Szczerek sa začal obraňovať v už vymazanom statuse na poľskom GoWork fóre.
Chápem, že sa to niektorým ľuďom nemusí páčiť, ale prosím, nerobme zo šiltovky celosvetový škandál. Je to len šiltovka. Keby ste boli rýchlejší, mali by ste ho vy. Čo sa týka online nenávisti, pripomínam, že urážanie verejnej osoby môže byť právne postihnuteľné. Všetky urážlivé komentáre, ohovárania a narážky budú analyzované s cieľom zvážiť podanie žaloby.
Na záver: hlavu hore, klobúky dole, menej jedu, viac športového ducha.“
– uviedol Szczerek v stanovisku
Ľudia to jeho firme spočítali
Stovky komentárov na fórach ho kritizovali a nazývali „zlodejom“, „hlupákom“ či „hanbou“, pričom sa objavili aj oveľa horšie výrazy. Všetky jeho profily na sociálnych sieťach boli medzičasom zmazané.
Hodnotenie jeho spoločnosti kleslo v čase písania tohto článku na 1,4 hviezdičky z 5. Firma bola v priebehu niekoľkých hodín od odhalenia Szczerekovej identity zaplavená tisíckami negatívnych recenzií.
Falošné právnické vyhlásenie
Keď sa už zdalo, že tento incident už dosiahol konca, na internete sa objavilo podivné vyhlásenie údajného právnika Szczereka. Podľa neho vraj nešlo o krádež, ale o výchovné gesto, ktoré malo chlapcovi vštepiť vďaku a zodpovednosť.
Toto vyhlásenie však rýchlo zmizlo, keď sa skutočný právnik ohradil, že bol nesprávne citovaný.
Po incidente tenista Kamil Majchrzak zverejnil na Instagrame fotografiu s chlapcom, ktorému bola šiltovka odobratá priamo spred nosa, s popisom: „Ahojte, sme tu spolu s Brockom, prajeme vám pekný deň.“ Na fotke je, samozrejme, vidno, že šiltovku dostal tak, ako sa malo stať hneď na prvýkrát.