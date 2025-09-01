Elitný český bojovník David „The Undertaker“ Dvořák sa teší na svoj prvý zápas po návrate do Oktagonu. Veterán UFC bude čoskoro čeliť náročnej skúške.
V sobotu 13. septembra sa David Dvořák stretne s Mohammedom Walidom, trojkou mušej váhy v Oktagone. Dvorak strávil posledných niekoľko rokov v UFC, najväčšej svetovej organizácii MMA, kde nazbieral tri víťazstvá a tri prehry.
Svoj návrat do Oktagonu oznámil v lete tohto roka a netajil sa tým, že chce v tejto divízii dominovať. Ako však prezradil v novom rozhovore, svoju slávu chce využiť na pomoc deťom alebo podporu charitatívnych projektov.
Každý má svoje vlastné ciele. Niektorí ľudia chcú dom, autá, peniaze. Pre mňa je dôležité pomáhať iným.
Našiel si na to čas aj počas prípravy
A nie sú to len prázdne slová. Dvořák je momentálne v záverečnej fáze prípravy, ale vo voľnom čase v sobotu navštívil TJ Slavia v Hradci Králové, kde sa s deťmi porozprával o ich športe a o tom, čo ich baví. „Keď som videl ich oči plné nadšenia, pripomenulo mi to, prečo som kedysi začínal,“ napísal na Instagrame.
Svojim sledovateľom napísal aj o tom, čo pre neho znamená byť bojovníkom. „Bojovník nie je len ten, kto vyhráva zápasy. Bojovník je ten, kto dokáže inšpirovať a odovzdať kúsok svojej sily ostatným,“ dodal.
Nebezpečný súper
Dvorákov najbližší iracký súper nesie výstižnú prezývku „No Mercy“ – Walid totiž so svojimi protivníkmi skutočne nemá zľutovanie. Zo svojich ôsmich víťazstiev sedem z nich ukončil pred limitom – naposledy si odniesol skalp bývalého vyzývateľa na titul Aarona Abeho, ktorého porazil jednomyseľne na body. Vo väčšine prípadov však súperov zlikvidoval v prvom alebo druhom kole.
Napriek tomu je Dvořák považovaný za jedného z najväčších favoritov turnaja Oktagon 75. Na konte má už 21 profesionálnych víťazstiev a skúsenosti so svetovými menami. A ak vyhrá, pravdepodobne sa výrazne priblíži k šanci bojovať o titul v mušej váhe.
Turnaj Oktagon 75 má v súčasnosti 10 potvrdených zápasov. Okrem Dovoráka bude českú vlajku na podujatí hájiť aj Jakub Baftalský, ktorý sa nedávno zúčastnil súťaže Muž roka. Zúčastní sa aj talentovaný Močamed Machajev či obávaný pästiar Lazar Todev.