Jeho duel sa uskutoční 20. decembra v Budapešť Aréne v rámci 11. turnaja HELL Boxing Kings.
Slovenský bojovník Attila Végh sa po prehratom zápase s Karlosom Vémolom z júna 2025 vracia do sveta bojových športov, tentoraz však do boxerského ringu. 20. decembra v Budapešť Aréne ho čaká súboj proti maďarskej legende Zsoltovi Erdeiovi.
Duel bude súčasťou 11. turnaja HELL Boxing Kings, organizácie, ktorá spája profesionálnych boxerov aj známe tváre. Erdei je bývalý majster WBO (World Boxing Organization) v poloťažkej váhe a WBC (World Boxing Council) v krížovej váhe. Má na konte 34 víťazstiev, len jednu prehru a bronz z olympiády v Sydney 2000, hoci do ringu sa naposledy postavil už v roku 2014, informuje Šport.sk.
Végh je o jedenásť rokov mladší a do boxu vstupuje s čistým štítom. Skúsenosti získal v domácej organizácii Fight Night Challenge, kde porazil Patrika Kincla, Emanuela Newtona aj Erica Spicelyho. Tento duel bude jeho debutom v rámci organizácie HELL Boxing Kings, ktorá plánuje rozšíriť svoju pôsobnosť aj na Slovensko a do Česka.