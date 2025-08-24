FIFA presúva klubové MS na leto 2029 a zvažuje rozšírenie počtu tímov.
FIFA oznámila kontinentálnym konfederáciám, že ďalšie majstrovstvá sveta klubov sa uskutočnia v lete 2029. Tento krok vylučuje možnosť, že by turnaj hostil Katar, ktorý mal o organizáciu záujem, informuje The Guardian.
Medzinárodná federácia zároveň naznačila, že turnaj po roku 2029 pravdepodobne prinesie viac účastníkov než tohtoročných 32.
Presunutie turnaja na leto uvoľňuje napätie s európskymi ligami, ktoré sa obávali zimného termínu v prípade udelenia turnaja Kataru. Najväčšie šance na usporiadanie majú Španielsko a Maroko, ktoré budú hostiť aj mužské MS 2030. Portugalsko zatiaľ záujem neprejavilo, ale jeho štadióny by mohli poslúžiť na predkvalifikačné zápasy.
FIFA uvažuje, že po roku 2030 začne organizovať klubové MS každé dva roky, čím by posilnila svoju pozíciu voči UEFA. Tento plán však nadobudne reálnu podobu až po vypršaní súčasného kalendára medzinárodných zápasov.