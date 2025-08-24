Kategórie
dnes 24. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 2:48
Sofia Angušová

Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food

Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Zdroj: Dosirak
GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL
Nová tržnica v Bratislave sa po dlhšom období ticha prebúdza k životu.

V priestoroch Novej tržnice na Trnavskom mýte vznikli nové prevádzky a čoskoro sa k nim pridajú aj ďalšie. Majiteľ bistra Dosirak prezradil, že už teraz sa medzi novými nájomníkmi vytvorila silná komunita a všetko sú to ľudia, ktorí sú zapálení pre moderné gastro. Čoskoro tu nájdeš aj sirupy MajaMi, výberovú kaviareň Hrncheck a ďalšie.

Tržnica na Trnavskom mýte je výrazná budova v Bratislave, ktorá dnes funguje ako mestské trhovisko a zároveň živý priestor pre obchod aj kultúru. Vyzerá to však tak, že sa z nej možno stane obľúbený gastro spot.

FATCAT Delikatessen

Medzi prvými, ktorí do jej priestorov priniesli čerstvú energiu, je mladý pár – Matúš a Nina. Pred dvoma mesiacmi si tu na prvom poschodí otvorili svoje bistro s názvom FATCAT Delikatessen, ktoré stavia na vegánskej kuchyni a vegánskych „klobáskach“ vlastnej výroby, ktoré nazývajú „fat caty“.

Matúš však prezradil, že k nim chodí veľa mäsožravcov a ľudí, ktorí sú otvorení novým chutiam. Okrem samotného bistra sa Matúš a Nina venujú aj výrobe klobások, ktoré dodávajú do ďalších prevádzok.

Matúš Peklanský Matúš Peklanský Matúš Peklanský Matúš Peklanský
Zobraziť galériu
(6)

Ich cesta sa začala u nich doma. Svoje vegánske klobásy najskôr pripravovali len pre priateľov, dostávali však pozitívne ohlasy a postupne pribúdali menšie akcie, ktoré ich priviedli k myšlienke otvoriť si vlastné bistro. To sa nakoniec podarilo v Novej tržnici.

Keď sa sem pred rokom prišli pozrieť, priestor bol v zničenom stave. S prerábkou im pomohli ich kamaráti, za architektúrou stoja Mark Mátis a Matúš Peklanský. „Trvalo nám nejaký čas, kým sme to dali dokopy. Od nového roka sme začali prerábať a otvorili na začiatku júna,“ hovorí Matúš. Odvtedy fungujú od pondelka do piatku a každý deň ponúkajú iné jedlo.

Fatcat Fatcat Fatcat Fatcat
Zobraziť galériu
(6)

Zaujímavosťou je, že od otvorenia sa im ešte nestalo, že by sa menu opakovalo. Niektoré jedlá obsahujú ich „fat caty“, iné sú založené na rôznych vegánskych kombináciách. Spája ich však to, že všetky jedlá sú vegánske. 

V ponuke nájdeš aj slovenskú klasiku, no na zdravší a modernejší spôsob. V minulosti podávali už aj sviečkovú s domácim knedlíkom či segedín s tofu v marináde, arašidovou krustou, grilovanou kapustou a mini bao alebo perkelt. 

Matúš Peklanský
Zdroj: Matúš Peklanský

Priestor Novej tržnice si zamilovali nielen pre jej lokalitu, ale aj pre architektúru a atmosféru. „Tržnica nám je blízka architektonicky, vizuálne aj celým nápadom,“ opisuje Nina. Aj preto sú radi, že mohli byť prví, ktorí po dlhšom čase otvorili v týchto priestoroch novú prevádzku. 

Dosirak bistro

Bistro Dosirak prináša do Novej tržnice chute kórejského streetfoodu. Za podnikom stojí nadšenec kórejskej gastronómie Lukáš Paholik a jeho manželka Tina. „Pomáhal som rozbehnúť viacero konceptov medzinárodnej kuchyne na Slovensku či v zahraničí, medzi nimi aj kórejskú, a jednoducho som si ju zamiloval,“ prezradil Lukáš. 

Dosirak bistro
Zdroj: Dosirak bistro

Lukáš priznal, že na bistre spolupracuje s jeho manželkou a pár kamarátmi, ktorí im pomohli celý priestor prerobiť. „Nebolo to jednoduché, ale verím, že sa nám podarilo priniesť sem „čerstvý vzduch“ a zároveň zachovať retro vibe Tržnice.“

Dosirak spája bistro, bar a výrobu kimchi. Nájdeš tu hustú polievku kimchi jjigae (kimčchi ččikä), ramen rezance či rôzne chuťovky k pivu a limonádam. Popritom nechýba široký výber tradičných príloh: od reďkovkového kimchi cez nakladanú zeleninu až po rybacie koláčiky.

Dosirak bistro Dosirak bistro Dosirak bistro Dosirak bistro
Zobraziť galériu
(6)

Postupne pribudne aj denné menu a v najbližších mesiacoch plánujú otvoriť reštauračnú časť s klasickými „dosirakmi“. Ide o kórejské obedové krabičky.

Majitelia sa rozhodli pre Novú tržnicu z viacerých dôvodov. Tržnica podľa nich kedysi zohrávala významnú úlohu v živote Bratislavčanov a chcú na túto históriu nadviazať. „Okrem toho je to podľa mňa krásna fascinujúca budova, ktorá si aj po rokoch zachovala atmosféru socialistického futurizmu. Teším sa, že súčasné vedenie pracuje práve s touto atmosférou,“ dodal.

Dosirak bistro
Zdroj: Dosirak bistro

Aj keď je Dosirak otvorený len krátko, jeho majitelia už dnes cítia, že si našli správne miesto. „Veľmi sme si to tu obľúbili a sme presvedčení, že Tržnica je správne miesto, ktoré možno premeniť na obľúbený streetfood hub či komunitné centrum, kde sa budú konať koncerty, diskusie, trhy a podobne,“ hovoria.

Lukáš priznal, že si veľmi sadli aj s niektorými pôvodnými prevádzkarmi a práve táto kombinácia „starého a nového“ robí podľa neho z Tržnice na Trnavskom mýte jedinečné miesto. 

Do budúcna sa chcú sústrediť na rozvoj prevádzky práve na Trnavskom mýte. „Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, avšak zatiaľ sme veľmi spokojní a teší nás, že ľudia vnímajú oživenie Tržnice pozitívne a chcú ho podporovať,“ uzavrel.

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Dosirak
