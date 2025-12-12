Dá sa pečením oblátok uživiť?
Monika Jurčíková má v Lozorne vlastnú výrobu oblátok s názvom naOplátku. Remeslu sa venuje osem rokov a s pečením začala úplne náhodne. Nevedela nájsť nikoho, kto by jej oblátky na objednávku upiekol, a tak sa rozhodla, že to vyskúša sama. Z pečenia pre osobnú spotrebu sa neskôr stalo podnikanie, ktoré každoročne produkuje tisíce sladkých či slaných oblátok.
V predvianočnom čase je veľmi vyťažená aj napriek tomu, že s pečením zákaziek začína už v októbri. „Ráno začínam o šiestej. Snažím sa odpísať aspoň na najdôležitejšie maily a správy. Keď poodpisujem, tak sa zapínajú stroje a častokrát som vo výrobe až do nočných hodín,“ hovorí o svojej dennej rutine pre Refresher.
Aj napriek tomu, že zákazky od firiem dostáva už v júli či v auguste, niektorí klienti si nechávajú objednávky na poslednú chvíľu. „Veľa ľudí mi píše ešte aj deň pred štedrým dňom, že majú záujem o oblátky,“ vysvetľuje.
V posledných rokoch rastú ceny surovín a náklady na hocijakú potravinársku výrobu sú oveľa vyššie ako pred pár rokmi. S vysokými cenami bojuje aj Monika, no ako hovorí najvyšší náklad je aj tak čas, ktorý musí príprave venovať. „Ceny surovín a energií každoročne rastú. V priebehu posledných rokov som aj ja preto musela upravovať ceny. No najdrahším vstupom pri tvorbe ceny je práca a čas, ktorý je z môjho pohľadu najcennejší,“ hovorí.
Tak ako mnohých živnostníkov, aj ju trápia vysoké náklady za energie. „Ceny energií sú vysoké. Každý rok netrpezlivo čakám na vyúčtovanie elektriny po vianočnom období,“ povedala pre Refresher.
Ako si sa dostala k pečeniu oblátok? Bola to u vás rodinná tradícia?
K pečeniu oblátok ma priviedla spomienka na detstvo. Kedysi nám nosila oblátky pani Agneška z Papradna, bola to gazdiná na farskom úrade v Papradne.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko času strávi Monika pri strojoch v predvianočnom období.
- Či sa dá pečením oblátok uživiť.
- Koľko oblátok a trubičiek dokáže vyrobiť za hodinu.
- Či musela kvôli zdražovaniu surovín zdvíhať ceny.
- Čo si myslí o priemyselných oblátkach zo supermarketov.