Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 8:50
Lukáš Čelka

Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka

Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
Zdroj: Unsplash.com
ZDRAVIE AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX MÝTY O SEXE SEXUALITA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Roman nám otvorene porozprával o zákroku, ktorý podstúpil, aby mal väčší penis. Povedal nám, čo ho k tomu viedlo, ale i to, aký vplyv malo zväčšenie penisu na jeho sebavedomie.

V článku vzhľadom na ochranu súkromia respondenta neuvádzame jej pravé meno. Keďže ide o citlivú tému, rozpráva anonymne. Na účely rozhovoru sme sa ho rozhodli pomenovať Roman.

Nikdy ho nemal malý, ale chcel ho mať ešte väčší. 52-ročný Roman sa tento rok v lete rozhodol, že podstúpi zväčšenie penisu augmentáciou. Ide o rýchlu a bezpečnú procedúru, pri ktorej lekár injekčne aplikuje do penisu kyselinu hyalurónovú, čím zväčší jeho objem a dĺžku.

Slovák nám porozprával o tom, aká je takáto procedúra, či je bolestivá, ale i to, aký vplyv mala na jeho sebavedomie.

„Väčšina mužov má stres, alebo strach z vyzliekania sa a nahoty. Augmentácia mi rozhodne pomohla sa týchto zlých pocitov zbaviť. Všetci vieme, že keď sú muži v strese, alebo v chlade, sa ich penis väčšinou schová do podbruška – teraz ho však mám ťažší a preto zostáva stále ‚vysunutý‘,“ hovorí Roman.

Muž sa s nami okrem iného podelil i o to, ako sa mu po zväčšení penisu zmenil intímny život s partnerkou:

„Väčší penis lepšie vyplní všetky otvory, ktoré používame pri sexuálnom styku a tým pádom je každý prienik pre muža intenzívnejší. Sex s mohutnejším penisom si užije viac aj partnerka, najmä ak sa bavíme o ženách, ktoré už majú odrodené deti.“

Zväčšenie penisu prináša zmenu v šírke, nie v dĺžke. penis penis banán penis, zväčšenie, veľkosť, banán
Zobraziť galériu
(10)


O augmentácii sme sa porozprávali aj s urológom zo súkromnej kliniky Lauros, Milanom Gajdošom, ktorý túto procedúru pravidelne robí. Lekár nám vysvetlil, pre akých mužov je zväčšenie penisu vhodné, koľko trvá rekonvalescencia, ale i to, koľko procedúra stojí a od čoho sa odvíja jej cena.

Odporúčané
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo 27. júla 2025 o 17:00
Odporúčané
Dal som si spraviť obriezku: Je zákrok skutočne natoľko bolestivý a aké má výhody? (Reportáž) Dal som si spraviť obriezku: Je zákrok skutočne natoľko bolestivý a aké má výhody? (Reportáž) 27. augusta 2023 o 12:30
Odporúčané
Vyskúšal som cviky na zlepšenie erekcie a výdrže: čo všetko môže pomôcť mužom k lepším výkonom v posteli? Vyskúšal som cviky na zlepšenie erekcie a výdrže: čo všetko môže pomôcť mužom k lepším výkonom v posteli? 15. marca 2025 o 18:30

V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.

Naposledy sme napríklad vyskúšali, či fungujú cviky na zlepšenie erekcie a vyspovedali bývalého pornoherca Matěja. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu podstúpiť zväčšenie penisu?

Každý rok chodíme s partiou kamarátov na loď a kúpeme sa aj bez plaviek. Začal som si všímať, že starší muži majú menšie penisy ako mladí. Zaujímalo ma preto, či existuje nejaká procedúra, ktorá i starším mužom pomôže docieliť dobrý pocit, že majú „niečo poriadne“ medzi nohami. Neskôr som sa dozvedel o augmentácii a povedal som si, že to skúsim.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo sa Roman rozhodol podstúpiť zväčšenie penisu.
  • Ako táto procedúra funguje, koľko trvá a či je bolestivá.
  • Po koľkých dňoch od zákroku sa mohol vrátiť k intímnemu životu a či penis po zahojení vyzeral prirodzene.
  • Koľko centimetrov mal Romanov penis pred zväčšením a koľko po zväčšení.
  • Čo mu na zväčšenie penisu povedala partnerka a či mu procedúra pomohla skvalitniť intímny život.
  • Koľko augmentácia stojí a čo môže robiť pacient v prípade, že sa mu výsledný efekt zväčšenia nepáči.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190570 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (9)
Súvisiace témy
AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX MÝTY O SEXE SEXUALITA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Reporter
Všetky články
Cestujem po Slovensku a navštevujem rôzne netradičné, niekedy priam „tajuplné“ miesta, pričom kriticky skúmam s nimi spojené príbehy. Držím sa hesla „lepšie raz vidieť, než stokrát počuť“, a možno aj preto sa často moja práca mení na nezabudnuteľné dobrodružstvá, o ktoré sa s Tebou vždy rád podelím vo svojich článkoch. Tipy na obsah, ktorý by si si na našom webe rád prečítal mi pokojne pošli na [email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: pablo.buffer.com
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
včera o 17:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
refresher+
Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
pred 2 dňami
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 2 dňami
Storky
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Lifestyle news
Lady Gaga sa objaví v pokračovaní filmu Diabol nosí Pradu. Film bude mať premiéru už budúci rok dnes o 11:07
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní dnes o 10:47
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA) včera o 13:36
Lacné letenky môžu vyjsť draho. Ryanair upozorňuje na vysoké prirážky agentúr včera o 12:54
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión včera o 09:21
Life is Porno predstavilo novú zimnú kolekciu. V týchto štýlových kúskoch budeš cool na horách aj v uliciach mesta včera o 08:52
Ligu majstrov možno už čoskoro uvidíš aj na Netflixe. UEFA mení pravidlá pre streamovacie platformy pred 2 dňami
VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu pred 2 dňami
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko Robert Fico Peter Pellegrini Správy počasie
Viac
Prezident hovoril s Gašparom aj o jeho dopravnej nehode. Dodal, že voči šéfovi SIS nemá nedôveru
pred 2 hodinami
V Bratislave uzavrú vjazd na diaľnicu D2. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia
pred 2 hodinami
Šutaj Eštok odmieta zverejniť, kto letel vládnym lietadlom do Nemecka. Žilinkovi odkázal, že sa môžu stretnúť na súde
pred 3 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
1. 10. 2025 17:00
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
26. 9. 2025 10:33
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
3. 10. 2025 18:36
Viac z Šport Všetko
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
Slovensko
pred 2 dňami
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
pred 2 dňami
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
VIDEO: Neuveriteľný Jiří Procházka knokautoval v UFC ďalšieho súpera
5. 10. 2025 12:14
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
včera o 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
včera o 17:00
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie
pred 3 dňami
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
Zdravie
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred hodinou
Roman nám otvorene porozprával o zákroku, ktorý podstúpil, aby mal väčší penis. Povedal nám, čo ho k tomu viedlo, ale i to, aký vplyv malo zväčšenie penisu na jeho sebavedomie.
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
pred 3 hodinami
Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP)
V spolupráci
Profesionálna vizážistka Jana Olšinská ti ukáže, ako si prispôsobiť akýkoľvek odtieň make-upu (MAKE-UP & GOSSIP)
dnes o 13:00
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
Séria Jumanji sa dočká nového filmu. Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračovaní
dnes o 10:47
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
včera o 09:21
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
včera o 10:30
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
dnes o 07:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Späť
Zdieľať
Diskusia