Roman nám otvorene porozprával o zákroku, ktorý podstúpil, aby mal väčší penis. Povedal nám, čo ho k tomu viedlo, ale i to, aký vplyv malo zväčšenie penisu na jeho sebavedomie.
Nikdy ho nemal malý, ale chcel ho mať ešte väčší. 52-ročný Roman sa tento rok v lete rozhodol, že podstúpi zväčšenie penisu augmentáciou. Ide o rýchlu a bezpečnú procedúru, pri ktorej lekár injekčne aplikuje do penisu kyselinu hyalurónovú, čím zväčší jeho objem a dĺžku.
Slovák nám porozprával o tom, aká je takáto procedúra, či je bolestivá, ale i to, aký vplyv mala na jeho sebavedomie.
„Väčšina mužov má stres, alebo strach z vyzliekania sa a nahoty. Augmentácia mi rozhodne pomohla sa týchto zlých pocitov zbaviť. Všetci vieme, že keď sú muži v strese, alebo v chlade, sa ich penis väčšinou schová do podbruška – teraz ho však mám ťažší a preto zostáva stále ‚vysunutý‘,“ hovorí Roman.
Muž sa s nami okrem iného podelil i o to, ako sa mu po zväčšení penisu zmenil intímny život s partnerkou:
„Väčší penis lepšie vyplní všetky otvory, ktoré používame pri sexuálnom styku a tým pádom je každý prienik pre muža intenzívnejší. Sex s mohutnejším penisom si užije viac aj partnerka, najmä ak sa bavíme o ženách, ktoré už majú odrodené deti.“
O augmentácii sme sa porozprávali aj s urológom zo súkromnej kliniky Lauros, Milanom Gajdošom, ktorý túto procedúru pravidelne robí. Lekár nám vysvetlil, pre akých mužov je zväčšenie penisu vhodné, koľko trvá rekonvalescencia, ale i to, koľko procedúra stojí a od čoho sa odvíja jej cena.
Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu podstúpiť zväčšenie penisu?
Každý rok chodíme s partiou kamarátov na loď a kúpeme sa aj bez plaviek. Začal som si všímať, že starší muži majú menšie penisy ako mladí. Zaujímalo ma preto, či existuje nejaká procedúra, ktorá i starším mužom pomôže docieliť dobrý pocit, že majú „niečo poriadne“ medzi nohami. Neskôr som sa dozvedel o augmentácii a povedal som si, že to skúsim.
