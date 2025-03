Vyskúšal som cviky na zlepšenie erekcie a výdrže: čo všetko môže pomôcť mužom k lepším výkonom v posteli?

V dnešnej uponáhľanej a stresujúcej dobe bojuje s poruchami erekcie čoraz viac mladých mužov.

Keď som v minulosti písal o obriezke, ozvali sa mi do správ viacerí muži s tým, či im tento zákrok dokáže pomôcť zlepšiť výdrž v posteli. Väčšinu z nich trápili problémy s predčasnou ejakuláciou či poruchou erekcie.

S podobnými ťažkosťami zápasí množstvo mladých mužov. Možno práve preto sú v zahraničí stále populárnejšie tzv. Kegelove cviky na posilnenie panvového dna. Na internete nájdeš desiatky videí s konkrétnymi cvikmi, ktoré ti údajne majú pomôcť k lepšej erekcii – dokonca aj vtedy, keď s ňou nemáš vyslovene problémy. Prvé výsledky vraj uvidíš už po mesiaci ich každodenného precvičovania.

Aby som zistil, či naozaj fungujú, rozhodol som sa ich vyskúšať. O ich účinnosti, ale aj o rizikách týchto cvikov som sa porozprával s urológom Jánom Švihrom. Odborník mi okrem iného vysvetlil, aké sú najčastejšie príčiny erektilnej dysfunkcie a ako ich liečiť. Spoločne sme sa tiež pozreli na iné populárne spôsoby, ako ľudia riešia problémy s erekciou, vrátane vákuových púmp.

V tomto článku si prečítaš: Aké rôzne vážne ochorenia môžu mať vplyv na erekciu.

Ako erekciu ovplyvňuje sledovanie porna a čo robiť, ak si na ňom závislý.

Ako sa trénujú Kegelove cviky a či som za mesiac ich cvičenia spozoroval nejaké výsledky.

Čo si o týchto cvikoch myslí lekár.

Aké najjednoduchšie zmeny môžeš spraviť vo svojom živote, aby si mal lepšiu erekciu.

Ako pomáhajú na liečbu erektilnej dysfunkcie vákuové pumpy, a či naozaj dokážu zväčšiť mužské prirodzenie.

Problémy s erekciou podnecuje stres aj porno

Pre muža snáď neexistuje horší pocit, ako keď sa mu v posteli nepostaví. Táto téma je pre chlapov obzvlášť citlivá. Netreba sa za to však hanbiť, môže sa to stať každému. Najmä ak si bol opitý, alebo v strese z toho, aby nesklamal partnerku. Pokiaľ sa ti to ale deje pravidelne, mal by si zvážiť návštevu lekára – a to aj v prípade, že ti to je trápne a nekomfortné. Môžeš tak predísť vážnejším problémom.