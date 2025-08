Množstvo zvučných mien, módne prehliadky aj fantastické gastro. Toto všetko ťa čaká na Grape festivale 2025 (PREHĽAD)

Všetky dôležité informácie na jednom mieste.

Ani ty sa nevieš dočkať, kedy konečne vypukne tvoj obľúbený festival? Brány trenčianskeho letiska sa otvoria v piatok 8. augusta o 12:00, no tí praví fanúšikovia dorazia už vo štvrtok večer. Vtedy sa totiž koná warm up Vatra. Čo všetko ťa na festivale tento rok čaká a aké novinky ti rozhodne nemôžu ujsť?

Lístky na Grape sa rýchlo míňajú, takže ak ešte nemáš ten svoj, kúp si ho čo najskôr. Vstupenka ťa vyjde 129 eur. 🍇

🎵 Headlineri:

Hudobný program na Grape 2025 bude prebiehať na siedmich stageoch a sprevádzať ho budú rôzne tematické zóny a umelecké inštalácie, ktoré dotvoria jedinečnú atmosféru festivalu.

Hlavný stage aj tento rok zastrešuje Orange. Okrem hudobného programu prinesie aj úplne novú kontajnerovú zónu, kde si budeš môcť vychutnať aj obľúbenú Silent Disco. Piatok na hlavnom pódiu ovládne kapela Fallgrapp, po nich to rozbalí austrálska elektronická mašina Empire Of The Sun a záver večera bude patriť legendárnemu francúzskemu duu Justice. Sobota prinesie poriadnu dávku alternatívneho popu s Bad Karma Boy, aby pódium následne prebral charizmatický slovenský spevák Saul a nákazlivé beaty od RudeBoys Radio.

Orlen stage bude patriť menám ako NobodyListen, Sofian Medjmedj, Viktor Sheen, SIMILIVINLIFE či Porsche Boy.

Tradičné šapitó na Suzuki Stage je minulosťou. Tento rok sa teš na dve obrovské iglu, ktoré úplne premenia vizuál tohto pódia. Do týchto moderných stanov sa zmestí až desaťtisíc ľudí, takže o priestor na poriadnu párty nebude núdza. Aj tento rok môžeš využiť jazdu elektrickými autíčkami, ktoré ťa odvezú z parkoviska alebo od stanového mestečka priamo k vstupnej bráne.





Na Suzuki Stage sa môžeš tešiť na pecky od kapely Billy Barman, chytľavé reggae rytmy Medial Banana či legendárnu kapelu HEX. A aby to nebola len o hudbe, o poriadnu dávku smiechu sa postarajú obľúbení komici zo zostavy Silné Reči.

👀 ČO NEVYNECHAŤ



PIATOK

👉 18:20 – 19:20: Fallgrapp (Orange stage)

👉 19:30 – 20:30: Billy Barman (Suzuki stage)

👉 19:30 – 20:30: Sofian Medjmedj (Orlen stage)

👉 20:40 – 21:40: Empire Of The Sun (Orange stage)

👉 23:10 – 00:25: Justice (Orange stage)

👉 00:30 – 02:30: Daria Kolosova (Jägermeister stage)

👉 01:00 – 02:000: Pola & Bryson (GLO stage)



SOBOTA

👉 16:20 – 17:20: Saul (Orange stage)

👉 17:25 – 18:25: SIMILIVINLIFE (Orlen stage)

👉 19:35 – 20:35: HEX (Suzuki stage)

👉 19:35 – 20:35: Viktor Sheen (Orlen stage)

👉 20:40 – 21:55: The Kooks (Orange stage)

👉 23:05 – 00:20: Caribou (Orange stage)

👉 23:30 – 01:00: Changing Faces (GLO stage)

👉 01:00 – 02:00: Culture Shock (GLO stage)

👉 02:30 – 04:30: Adam Sellouk (Jägermeister stage)

Na Glo stagei budú zaznievať drum’n’bassové tóny, o ktoré sa postará mladá bratislavská DJ-ka Nali, DJ MSG či Joshu4, hlava Hoofbeats Music family. Ak chceš ochutnať niečo zo zahraničnej underground scény, do pozornosti ti dávame projekt Baime z Kodane. Odvážny a žánrovo nekompromisný zvuk zaznie v sobotu na Jägermeister stage.

V ten istý večer tam zahrá aj slovenský DJ Styller či Adam Sellouk známy svojím spojením melodického a progresívneho techna a housu.

🧦 Dress code:

Tak, ako každý rok, aj teraz organizátori festivalu Grape zverejnili dress code pre aktuálny ročník festivalu. Téma GO GO GO! stavia do popredia pohodlie a šport, takže návštevníci sa môžu vyblázniť v outfitoch inšpirovaných rôznymi športovými disciplínami.

Dress code, ktorý organizátori vyhlasujú od štvrtého ročníka festivalu, je síce dobrovoľný, no účastníci festivalu ho absolútne milujú. Tentoraz organizátori pridali aj niekoľko AI vizualizácií, ktorými sa môžeš inšpirovať. Vizualizácie zachytávajú rôznorodých ľudí v športových outfitoch.

👗 Fashion stage UniCredit Bank House:

Tohtoročnou novinkou sú aj 4 módne prehliadky úspešných dizajnérov, ktoré sa uskutočnia na fashion stagei UniCredit Bank House. Okrem nich si na tomto stagei užiješ aj hudobné vystúpenia slovenských hudobníkov.

Tešiť sa môžeš na módnu šou dizajnéra Lukáša Krnáča, ktorý vytvára haute couture outfity. Svoju kolekciu predvedie aj dizajnérka Terézia Feňovčíková, ktorá stojí za značkou freier. Prehliadku známeho dizajnéra Jakuba Matiašoviča doplní Porsche boy, Pavol Dendis sa spojil so skupinou Fallgrapp a Fobia kid.

🍔 Gastro:

Že k festivalu patrí fantastické gastro, to už všetci dobre vieme. A organizátori festivalu Grape sa postarali, aby si aj tento rok prišiel na svoje každý fajnšmeker. V areáli nájdeš množstvo známych prevádzok so širokou ponukou mäsitých, vegetariánskych aj vegánskych jedál.

Fantastický smash burger s belgickými hranolkami si vychutnáš v stánku JUMP STREET Smash Burgers, chýbať nebude ani vychýrený stánok U nás. Ak dostaneš chuť na slovenskú klasiku, Majstri Haluškári ti pripravia halušky aj strapačky, a to dokonca vo vegan verzii. Tradičné halušky a šúľance ti pripraví aj Moderná gazdinka a ak fandíš grilovanej klasike, zamier do stánku U bratrancov.

Po dlhej noci ťa celkom iste preberie výdatné phočko v stánku Phočkáreň, prípadne fresh šťava od Zakázané ovocie. O tvoj denný prísun kofeínu sa postarajú Jungle roastery, Otto!, Folcík a Piadžo, Bezuško či Matcha z Matcha & Coffee Vanu. Chýbať nebude ani obľúbený Lunter.

⛺️ Ubytovanie:

Okrem klasického stanového mestečka sa návštevníci festivalu Grape môžu tento rok ubytovať v úplne novom type ubytovania s názvom FestVille. Ide o štýlové klimatizované kontajnerové ubytovanie, v ktorom si počas celého festivalu užiješ dokonalý komfort.

Kontajner s rozmermi 14 m² je zariadený tak, aby ti počas pobytu nič nechýbalo. Na drevenej terase s markízou si môžeš dopriať rannú kávu či posledný večerný drink. K dispozícii sú 2- a 4-lôžkové varianty, ktoré si môžeš prenajať na celé tri dni (vrátane Vatry). Iste oceníš aj možnosť dokúpenia extra prístelky pre kamoša, ktorý sa chce spontánne pridať.