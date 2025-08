V Lukavici, na východe Slovenska, už vyše 10 rokov neexistuje obchod. Pojazdnú predajňu pána Milana si domáci nevedia vynachváliť: „Veď sa pozrite, obchod vám príde pred dom, kde sa toto stane?"

Do malej obce na východe Slovenska s ani nie 400 obyvateľmi prichádza biela dodávka. Klaksónom dáva znamenie, zastane na vopred dohodnutom mieste a otvorí bok návesu. Na toto mnohí čakajú už niekoľko dní. Pojazdná predajňa pána Milana práve dorazila do Lukavice. Nie, nie je to príbeh z čias socializmu. Toto je realita z roku 2025.

Existujú totiž obce, v ktorých pre nízky počet obyvateľov, a teda aj mizivé tržby, neexistuje obchod. Len v Prešovskom kraji je približne 80 obcí, ktoré zostali bez kamennej predajne potravín. Nie každý, kto žije v spomínaných obciach, má pritom možnosť dopraviť sa do najbližšieho väčšieho mesta, aby si nakúpil v supermarkete. Keďže pojazdné predajne, teda potravinové dodávky, sú mixom rarity a zároveň bežného fungovania, rozhodol som sa jednu takú navštíviť a zistiť, ako to vlastne celé funguje.