Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Jägermeister.
dnes 22. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 1:25
Sponzorovaný obsah

Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)

HUDBA FESTIVAL GRAPE FESTIVALY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť
Ďalšie videá
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? pred 3 dňami
Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) Bianka Rumanová prehovorila o rozchode s Jovinečkom a zmenách v jej živote (MAKE UP & GOSSIP) 17. 8. 2025 14:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti 14. 8. 2025 19:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00
CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? CLOSE FRIENDS s Kristiánom a Aničkou zo Sľubu: Preskočila medzi nimi iskra aj v skutočnosti? 11. 8. 2025 18:00
Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) Ivana z Party Shore: Luis chcel kvôli Kristíne z Ruže opustiť šou. Pil zo smútku (OUT LOUD) 7. 8. 2025 19:00
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty 7. 8. 2025 11:02
Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT) Počul si už o týchto piatich mladých raperoch? Ak nie, je najvyšší čas (ARTIST SPOTLIGHT) 6. 8. 2025 17:00
Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) 6. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD) 5. 8. 2025 19:30

Zaspomínaj si alebo nacíť vibe festivalu.

Grape 2025 je, bohužiaľ, za nami. Na trenčianskom letisku to od 7. do 9. augusta žilo hudbou, športom, fun aktivitami, cool ľuďmi – a my sme tam nemohli chýbať. V našej reportáži ťa prevedieme festivalom, počas ktorého moderátor Miri vyspovedal návštevníkov, zistil pikošky od organizátora, nakukol do gastro-zóny a navštívil Jägermeister stage, kde sa tancovalo až do svitania.

Počas piatkového dňa sme sa pýtali návštevníkov oblečených do dresov, prečo majú radi Grape. „Všade kde sa pozriem, každá jedna baba je pekná,“ povedal nadšený návštevník festivalu. Iní si zase najviac užili koncert Porsche Boya, ktorý bol podľa ich slov 10/10.

V exkluzívnej Friends zóne sme našli organizátora Juraja Podmanického, ktorý nám prezradil zaujímavé infošky: „Prišlo veľmi veľa ľudí a vyšlo nám počasie. Úprimne nečakal som, že budem prosiť Boha, aby prišli oblaky.“

Zamotali sme sa do gastro-zóny, kde boli klasiky ako langoše, hranolky, kebab, poké, palacinky, limonády, ale aj alkoholické nanuky. Vyskúšali sme si spraviť vlastný naložený smash burger, ktorý sme dali ochutnať influencerovi Adamovi Štrbovi: „Brutál robota, kámo.“

Grape priniesol na tento ročník špeciálny Jägermeister stage, ktorý hral najdlhšie zo všetkých. Tu sme stretli energiou nabitých ľudí, ktorí si užívali techno hudbu v opojení oranžovo-červených svetiel, a my sme ich za menší challenge pozvali na mrazený Jägermeister drink.

Senior brand manager Jägermeister Martin Rusko a Senior brand manager Jägermeister Orange Jakub Kozubík nám bližšie objasnili koncept tohto stage-u: „Tento rok sme sa snažili priniesť niečo nové, čo je v podstate zóna v tvare fľaše Jägermeister, ktorá svieti do rytmu hudby. Sme jediní, ktorí majú otvorené do skorých ranných hodín a interpretov tu máme z niekoľkých krajín (až zo siedmich). Atmosféra je skvelá, ľudia sa bavia a môžu si ísť tancovať až za DJ-a, kedy máme stage koncipovaný na princípe boiler roomu.“

Na druhý deň festivalový program prebiehal aj v oddychovej Markíza x Refresher zóne, kde si mohli návštevníci dobiť baterky na pohodlných vakoch, dať si matchu zadarmo, zacvičiť si pilates a potom otestovať svoje hlasivky na karaoke. Ako to tam vyzeralo, v akom „stave“ bolo stanové mestečko a čo nám povedali už značne spoločensky unavení návštevníci? Zisti v našej reportáži – poď si zaspomínať alebo nacítiť vibe Grape festivalu 2025.

Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FESTIVAL GRAPE FESTIVALY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: REFRESHER
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
pred 2 dňami
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
pred 2 dňami
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
refresher+
Odporúčané
Miro je šéf biotech startupu: Naša technológia môže dopomôcť k lieku na rakovinu. Investori nám dali milióny
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
Sponzorovaný obsah
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
včera o 13:00
Storky
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Lifestyle news
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková pred 29 minútami
VIDEO: Rapera Lil Nas X zadržala polícia. Po ulici kráčal len v spodnej bielizni pred hodinou
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu pred 2 hodinami
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko pred 3 hodinami
Erik Menendez nepresvedčil porotu. Brata zo slávneho prípadu neprepustili ani po 35 rokoch od vraždy rodičov dnes o 12:05
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri dnes o 10:55
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video dnes o 09:48
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi dnes o 08:55
Značka Life is Porno rozdáva oblečenie za stovky eur. Oslavuje 13. narodeniny dnes o 07:21
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy včera o 19:29
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Správy počasie Počasie Rusko
Viac
Súkromné a cirkevné školy môžu prísť o časť peňazí. Vláda schválila zmeny vo financovaní školstva
pred 27 minútami
Ceny pohonných látok na Slovensku prudko klesli. Motoristi tankujú najlacnejšie za posledný mesiac
pred hodinou
FOTO: Ukrajina odhalila novú raketu Flamingo. Zasiahne ciele až do 3 000 kilometrov
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor)
Odporúčané
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor)
včera o 11:00
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami
včera o 08:22
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
17. 8. 2025 16:00
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
dnes o 11:00
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
Seriály
včera o 14:08
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
včera o 14:08
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter
pred 2 dňami
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
18. 8. 2025 16:04
Viac z Refresher Všetko
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
Zaujímavosti
pred 23 minútami
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku
pred 23 minútami
Objav s nami tie najkrajšie cyklotrasy, ktoré spájajú prírodné krásy, kultúrne poklady a pestré zážitky od západu až po východ krajiny.
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
pred 2 hodinami
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko
pred 3 hodinami
Praktické kabelky do školy aj do mesta. Zmestíš do nich notebook aj obed
V spolupráci
Praktické kabelky do školy aj do mesta. Zmestíš do nich notebook aj obed
pred 3 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
dnes o 09:48
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri
dnes o 10:55
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
včera o 09:30
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
dnes o 09:48
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 3 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Späť
Zdieľať
Diskusia