Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Zaspomínaj si alebo nacíť vibe festivalu.
Grape 2025 je, bohužiaľ, za nami. Na trenčianskom letisku to od 7. do 9. augusta žilo hudbou, športom, fun aktivitami, cool ľuďmi – a my sme tam nemohli chýbať. V našej reportáži ťa prevedieme festivalom, počas ktorého moderátor Miri vyspovedal návštevníkov, zistil pikošky od organizátora, nakukol do gastro-zóny a navštívil Jägermeister stage, kde sa tancovalo až do svitania.
Počas piatkového dňa sme sa pýtali návštevníkov oblečených do dresov, prečo majú radi Grape. „Všade kde sa pozriem, každá jedna baba je pekná,“ povedal nadšený návštevník festivalu. Iní si zase najviac užili koncert Porsche Boya, ktorý bol podľa ich slov 10/10.
V exkluzívnej Friends zóne sme našli organizátora Juraja Podmanického, ktorý nám prezradil zaujímavé infošky: „Prišlo veľmi veľa ľudí a vyšlo nám počasie. Úprimne nečakal som, že budem prosiť Boha, aby prišli oblaky.“
Zamotali sme sa do gastro-zóny, kde boli klasiky ako langoše, hranolky, kebab, poké, palacinky, limonády, ale aj alkoholické nanuky. Vyskúšali sme si spraviť vlastný naložený smash burger, ktorý sme dali ochutnať influencerovi Adamovi Štrbovi: „Brutál robota, kámo.“
Grape priniesol na tento ročník špeciálny Jägermeister stage, ktorý hral najdlhšie zo všetkých. Tu sme stretli energiou nabitých ľudí, ktorí si užívali techno hudbu v opojení oranžovo-červených svetiel, a my sme ich za menší challenge pozvali na mrazený Jägermeister drink.
Senior brand manager Jägermeister Martin Rusko a Senior brand manager Jägermeister Orange Jakub Kozubík nám bližšie objasnili koncept tohto stage-u: „Tento rok sme sa snažili priniesť niečo nové, čo je v podstate zóna v tvare fľaše Jägermeister, ktorá svieti do rytmu hudby. Sme jediní, ktorí majú otvorené do skorých ranných hodín a interpretov tu máme z niekoľkých krajín (až zo siedmich). Atmosféra je skvelá, ľudia sa bavia a môžu si ísť tancovať až za DJ-a, kedy máme stage koncipovaný na princípe boiler roomu.“
Na druhý deň festivalový program prebiehal aj v oddychovej Markíza x Refresher zóne, kde si mohli návštevníci dobiť baterky na pohodlných vakoch, dať si matchu zadarmo, zacvičiť si pilates a potom otestovať svoje hlasivky na karaoke. Ako to tam vyzeralo, v akom „stave“ bolo stanové mestečko a čo nám povedali už značne spoločensky unavení návštevníci? Zisti v našej reportáži – poď si zaspomínať alebo nacítiť vibe Grape festivalu 2025.