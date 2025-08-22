Plačková sľubuje, že špeciálne časti okorení svojím osobitým štýlom.
Obľúbená relácia Nákupné maniačky sa čoskoro vráti späť s novými časťami. Tentokrát si však TV JOJ pripravila špeciálnejšie epizódy a do porotcovského kresla si pozvala ikonickú podnikateľku a influencerku Zuzanu Plačkovú.
Plačková však nie je pre fanúšikov šou neznámou tvárou. Už v minulosti, v roku 2017, sa predstavila v relácii ako porotkyňa a vždy dokázala pritiahnuť pozornosť svojím extravagantným štýlom a úprimnými komentármi.
„Keď mi prišla ponuka z Jojky, tak som neváhala ani na sekundu. Či budem kritická neviem, ale budem sa snažiť byť objektívna a povedať svoj názor, ako ho budem cítiť. Každopádne, ľudia sa budú mať na čo tešiť. Myslím si, že určite túto reláciu okorením,“ prezradila pre Nový Čas.
Spolu s ostrieľaným stylistom Mariánom Hornyákom sľubuje, že špeciálne časti budú plné módy, humoru a nečakaných momentov. Skúsená Zuzana tak nahradí mladú influencerku Emu Fajnor.
Televízia však chystá viaceré zmeny. Do budúcna chystá aj akúsi zoznamovaciu šou pre nezadaných. Fanúšikovia špekulujú, že by sa na televízne obrazovky mohli vrátiť legendárne relácie ako Mama, ožeň ma či Farmár hľadá ženu.