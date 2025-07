Jennifer na svojom Instagrame oznámila šťastnú novinu.

Jennifer Hrušková (29) zo show Ruža pre nevestu je tehotná. Na svojom Instagrame zdieľala novinu v zdieľanom poste aj s jej priateľom Lukášom Deviatkom, ktorý je hudobník.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Hrušková (@jennifer__pear)

Pod príspevok napísala:

A tak pred pár rokmi sa stretli dve duše, ktoré ešte ani netušili, že niečo takéto ich bude čakať. 15-ročný Lukáš a 17-ročná Jennifer.

No po rokoch sa tieto dve dušičky opäť stretli a bolo to ozaj ako sa hovorí láska na prvý pohľad. (Okej, nie úplne prvý, ale po rokoch to môžeme brať ako prvý) 😀

No a teraz sme tu a budeme R O D I N A 👼🏼👩‍❤️‍👨