Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali (ex)ružičky Sára a Lujza.

Sára Palubjaková a Barbara Luisa Bertóková boli účastníčkami tohtoročnej Ruže pre nevestu. Obe bojovali o srdce ženícha Rasťa. Kým Sára vypadla pomerne skoro, Luisa sa dostala až do prvej päťky. Kamarátky z vily v dnešnom Close Friends odpovedajú na otázky, ktoré sa týkajú zákulisia šou, ale aj ich osobných životov.

Obe potenciálne nevesty patrili medzi výrazné účastníčky tohto ročníka. Sára pre svoju otvorenosť a prostorekosť a Luisa najmä vďaka svojej persóne raperky. Ich kvality ocenil aj Rasťo, no nakoniec to nestačilo na to, aby si jednu z nich vybral.

Sára prešla po šou veľkou vlasovou premenou a v tejto epizóde sa dozvieš, či si musela vlasy prefarbiť kvôli reality šou. Na sociálnych sieťach má tiež viac odvážnejšie fotky a fanúšikov zaujímalo, či si plánuje založiť Onlyfans.

Luisa zasa prezradila, kedy vydá album, a nevyhla sa ani odpovedi na otázku, či je pravda, že sa s Rasťom poznala ešte pred šou. Internet nedávno obleteli jej storky, na ktorých bola opitá a rozprávala o Rasťovi. Ľutuje ich? Spoločne odpovedali napríklad to, s ktorými dievčatami sa stretávajú aj po šou alebo či má Rasťo nejaké red flags.

Bonusová verzia pre predplatiteľov ponúka ešte pikantnejšie a osobnejšie otázky. Dievčatá prezradili napríklad, či sú v kontakte s Rasťom alebo Krištofom. Ak ťa zaujíma, či podľa dievčat bola Anička šikanovaná, kto bol z dievčat najfalošnejší či komu patrili erotické pomôcky na vile, určite sa to dozvieš!