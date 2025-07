Lucy Pug o priateľovi a o jej nových tajných projektoch (MAKE UP & GOSSIP)

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Nový diel Makeup & Gossip je tu!

Do kresla v Beauty Factory si tentokrát sadla influencerka a interiérová dizajnérka Lucia Hrušková, známa ako Lucy Pug. V tomto dieli ukáže, ako si robí výraznejší look, keď ide na nejaké fotenie alebo akciu.

Lucy Pug pôsobí na internete už veľa rokov. Cez YouTube sa dostala až k bytovému dizajnu a púšťa sa aj do úplne nových projektov. V tomto dieli sa dozvieš, ako sa spoznala so svojím frajerom a na čom spolu pracujú. Lucy sa rozpovedala aj o tom, ako trávila covid, aké spolupráce by nikdy neprijala, ale aj ako spomína na svoje začiatky na YouTube s jej vtedajším priateľom GoGoManTV (Daniel Sebastián Štrauch).

Lucy sa podelila s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmie chýbať korektor, púder a lesk na pery.

Linda a Lucy ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové makeup tipy.