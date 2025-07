Organizátorovi Rubiconu sa vyhrážajú smrťou. Peniaze sa chystajú ľuďom vrátiť

Čo všetko sa dialo „za oponou“ festivalu a kvôli čomu ho museli zrušiť?

Festival Rubicon, ktorý mal byť jedným z najambicióznejších hudobných projektov v slovenskej histórii, stroskotal len pár týždňov pred plánovaným konaním. V budúcnosti plánuje len 20-ročný organizátor festivalu Hugo Varga zverejniť video, kde ukáže všetky čísla, grafy, straty a zverejní všetky potrebné informácie ohľadom stroskotaného projektu.

Festival zrušili najmä z dôvodu exekúcie

Ako prezradil Hugo v rozhovore pre Closer, za zrušením Rubiconu nestáli len logistické problémy či technické prekážky, ale najmä tlak vyplývajúci z rozsiahlej exekúcie vo výške 1,1 milióna eur, ktorej čelí spoločnosť Company RV, hlavný organizátor festivalu.

Podľa Huga však nejde o konečnú stopku a aktuálne hľadajú možnosti, ako sa s exekúciou vyrovnať. Zdôraznil, že festival neorganizovali pre okamžitý zisk, ale ako dlhodobú investíciu do značky. Prvé roky mali byť stratové, čo podľa neho zažívajú aj iné festivaly na Slovensku, no v dlhodobom horizonte verili v ziskovosť.

Z hľadiska financovania projekt stál na viacerých investoroch. Niektorí podľa neho poskytli pomoc konkrétne na veľké meno, ktorým mal byť Kanye West. Organizátor nepriamo priznal, že oslovili investora, pri ktorom boli presvedčení, že by mohol pomôcť práve s honorárom pre americkú hviezdu, no odmietol potvrdiť, o koho konkrétne išlo. Zdôraznil však, že išlo o jeho vlastnú iniciatívu a kontakty, nie o žiadne systémové prepojenia s finančnými skupinami.

V médiách sa objavili informácie, že festival sa mal konať na pozemkoch, ktoré vlastnia ľudia prepojení na J&T. Organizátor to však označil za náhodu. Tvrdí, že hľadali pozemok, ktorý nebude rozparcelovaný medzi stovky vlastníkov, a prenajali si pôdu od firmy, ktorá pôdu vlastnila celú.

Zdroj: Rubicon festival

Nepostavený areál a všade pšenica

Organizátor sa v rozhovore vyjadril aj k fotografiám, ktoré na internete vyvolali pochybnosti o tom, či sa festival mal vôbec konať. Na nich bolo vidieť pole s vysokou pšenicou na mieste plánovaného areálu.

Podľa neho však ide o zavádzajúci dojem. Tvrdí, že pôda patrila farmárom, ktorí boli o situácii informovaní a boli pripravení celú úrodu pokosiť na pokyn festivalového tímu. Dohodli sa na kompenzácii za predčasné zničenie úrody, no keďže sa festival nakoniec zrušil, farmári sa rozhodli pšenicu nechať dozrieť a žatvu vykonali v pôvodnom termíne.

Zároveň vysvetlil, že aj v prípade, že by sa festival uskutočnil, pšenicu by tam nechali rásť čo najdlhšie. Dôvodom bolo jej husté koreňové podložie, ktoré prirodzene spevňuje pôdu, tá je potom pevnejšia a lepšie pripravená na záťaž areálu. Podľa Huga by im stačilo na postavenie celého areálu 10 dní.

Dokážu vrátiť peniaze?

K najpálčivejším otázkam patria aktuálne peniaze za vstupenky. Organizátor ubezpečuje, že ľudia dostanú svoje peniaze späť, buď formou plnej refundácie, alebo prostredníctvom kompenzácie pri náhradnom termíne. Detaily majú komunikovať organizátori alebo Ticketportal do 14 dní.

Tvrdí, že hoci ich firma čelí exekúcii, s partnermi pracujú na tom, aby sa situácia vyriešila a peniaze sa vrátili. „Ja si v dvadsiatich rokoch nedám na krk to, že pôjdem sedieť za nejaký podvod,“ odkazuje organizátor Rubiconu.

Rubicon na Slovensku (ne)bude

V súvislosti s budúcnosťou festivalu sa vyjadril skepticky. Hoci by si prial, aby Rubicon na Slovensku pokračoval, tvrdí, že vzhľadom na reakcie verejnosti a atmosféru v krajine to zatiaľ nevidí realisticky.

Festival podľa neho mohol zviditeľniť Slovensko na festivalovej mape a priniesť ekonomický prínos, no narážal na nedôveru a odpor. Ľudia sa vyhrážali, že ho obesia, upália. Niektorí z nich zašli do extrému a čakali Huga pred domom jeho matky, iní zas chceli hodiť bombu do areálu.

Logistická príprava festivalu trvala deväť mesiacov a presun celého line-upu na nový termín nebude jednoduchý. Aj keď sa logistika dá prenastaviť, najväčší problém je podľa neho zosúladiť tímy jednotlivých interpretov, ktoré častokrát tvoria desiatky ľudí. Napriek tomu tvrdí, že intenzívne pracujú na náhradnom termíne.

Otázka vystúpenia Kanyeho Westa v Európe tento rok ostáva otvorená. Organizátor sa k nej odmietol konkrétne vyjadriť, no potvrdil, že sa snažia nájsť spôsob, ako jeho vystúpenie zrealizovať.