Rubicon sa údajne topí v dlhoch. Organizátor festivalu má čeliť exekúcii

Dlhovať majú viac ako 1,1 milióna eur.

Festival Rubicon podľa najnovších informácií, ktoré odhalil portál Closer, čelí viac ako miliónovej exekúcii. Rubicon organizuje spoločnosť Company RV s. r. o., ktorá má byť dlžná českej spoločnosti Pop Out Entertainment sumu viac ako 1,1 milióna eur.

Konateľom spoločnosti Company RV s. r. o. je v súčasnosti Hugo Varga. Toho sme požiadali o stanovisko – po našom telefonáte uviedol, že sa o tejto skutočnosti dozvedel práve z portálu Closer a celý deň situáciu preveruje. Prisľúbil, že sa nám ozve so svojím stanoviskom. To však, žiaľ, doteraz neprišlo.

Zdroj: Instagram/@RUBICON FESTIVAL

Pop Out Entertainment je česká spoločnosť, ktorá tvrdí, že pre festival poskytla svoje služby, no nedostala za ne zaplatené. Práve to má byť dôvod, prečo sa rozhodla riešiť situáciu právnou cestou, hoci jej zámerom bolo najprv sa s organizátormi dohodnúť.

Momentálne je situácia pre návštevníkov veľmi neistá. Vypnuté komentáre na sociálnych sieťach a chýbajúce jasné stanoviská zo strany festivalu vyvolávajú otázniky. Tému budeme naďalej sledovať.