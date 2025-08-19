Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Šmolki a Big Sip z 13K.
Šmolki a Big Sip patria do zoskupenia 13K. V poslednej dobe vydali viacero úspešných spoluprác, ako BA Connect s Glebom či Spioniro Golubiro s Pil C. V našom pravidelnom formáte Close Friends odpovedali na osobné otázky, ktoré im kládli ich fanúšikovia.
Okrem chalanov je súčasťou zoskupenia aj Drako, ktorý sa nahrávania zúčastniť nemohol. 13K počas leta zahrali na viacerých festivaloch a pre fanúšikov si pripravili nezabudnuteľnú šou.
Fanúšikov, ktorí im kládli otázky, zaujímali rôzne veci ohľadom hudby a aj ich osobných životov. Bude collab s Luca Brassim či s Karlom? Ako sa tešia na pripravované turné so Sameyom, čo si objednávajú do backstagu a robí Big Sip beaty aj niekomu inému? Toto a oveľa viac sa dozvieš o ich najnovších pripravovaných projektoch.
Chalani sa nevyhli ani osobnejším otázkam a prezradili, či majú nejaký fetiš, kto z nich to dokáže najviac vyhrotiť na akcii a zdôverili sa aj s tým, či majú aktuálne vzťah. V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš, ako sa chalani spoznali, prečo sa Šmolki volá Šmolki a čo je víziou a cieľom zoskupenia 13K.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.