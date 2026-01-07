Na sociálnych sieťach ukázal realistické repliky Batmobilu a Batcopteru aj svoje súkromné lietadlo.
Sen mnohých chlapcov si najnovšie splnil aj brazílsky futbalista Neymar. Na svojom Instagrame sa pochválil replikami Batmobilu a Batcopteru a zároveň ukázal, že vlastní aj súkromné lietadlo. Hodnota týchto luxusných „hračiek“ sa podľa odhadov pohybuje okolo 50 miliónov libier, čo je takmer 60 miliónov eur.
Samotný Batmobil vyšiel Neymara na približne 1,3 milióna libier, to je viac ako 1,5 milióna eur. Paradoxom však je, že tento extravagantný kúsok nemôže vôbec používať na cestách, keďže nie je legálny na bežnú premávku. Napriek tomu ide o výnimočný zberateľský kus so sedemcifernou hodnotou.
Ako uvádza portál The Sun, repliku Batmobilu stavalo 50 ľudí počas troch rokov a následne bola prevezená priamo do Neymarovej súkromnej garáže. Okrem nej vlastní aj Batcopter, ktorého hodnota sa odhaduje na 10 miliónov libier, čo je viac ako 11,5 milióna eur, a taktiež súkromné lietadlo Dassault Falcon 900LX v hodnote asi 43 miliónov eur.
A to stále nie je všetko. V jeho rozsiahlej zbierke áut nechýbajú značky ako Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin či Lamborghini Huracán. Neymar je známy fanúšik Batmana a k príspevku, v ktorom sa pochválil svojou kolekciou, napísal výstižné: „Sny sa môžu plniť.“