Na to, že to nie je naozaj on prišli až po tom, ako na stagi predviedol show.
V Las Vegas, v klube XS, Dylan Desclos, muž, ktorý sa Bieberovi neuveriteľne podobá, oklamal celý dav aj personál klubu. Dokonca predviedol niekoľko piesní, čím všetkých presvedčil, že je skutočný Justin – no opak je pravdou.
Podvodník sa dokázal dostať až na pódium počas DJ setu Gryffina, ktorý má na konte hity ako „Talking Body“ či „Animals“, a vystúpiť pred preplneným publikom. Gryffin pustil Bieberov obrovský hit „Sorry“, zatiaľ čo falošný Bieber pobehoval po pódiu s mikrofónom a napodobňoval spev.
Imitátor mal na sebe slnečné okuliare, rozopnutú mikinu s kapucňou prehodenou cez hlavu a typické voľné oblečenie v štýle Justina Biebera. Nechýbali ani početné tetovania, presne ako má skutočný Bieber.
Desclos si svojou nápadnou podobnosťou so spevákom získal veľké online publikum. Jeho schopnosti napodobniť Biebera spustili diskusie o bezpečnostných protokoloch v kluboch nielen v Las Vegas.
Zástupca rezortu The Wynn a nočného klubu XS vydal prehlásenie pre TMZ, v ktorom uviedol:
Po zložitej a viacstupňovej lsti, ktorú naplánoval on a jeho tím, bol imitátor Justina Biebera pustený na pódium klubu XS. Hneď ako bola chyba rozpoznaná, bol z rezortu odstránený a dostal trvalý zákaz vstupu.
Zaujímavosťou je, že minulý rok sa na TikToku stalo virálnym video, na ktorom je Desclos v parížskom metre – jeho podoba so slávnym spevákom bola až zrkadlová.
Dokonca si tým získal pozornosť Hailey Bieber, ktorá do komentárov pod video napísala: „Som vystrašená.“