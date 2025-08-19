Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. augusta 2025 o 14:23
Čas čítania 1:13
Michaela Kedžuchová

VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali

VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali
Zdroj: TikTok / @isaagonzalezz__
HUDBA JUSTIN BIEBER LAS VEGAS
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na to, že to nie je naozaj on prišli až po tom, ako na stagi predviedol show.

V Las Vegas, v klube XS, Dylan Desclos, muž, ktorý sa Bieberovi neuveriteľne podobá, oklamal celý dav aj personál klubu. Dokonca predviedol niekoľko piesní, čím všetkých presvedčil, že je skutočný Justin – no opak je pravdou.

Podvodník sa dokázal dostať až na pódium počas DJ setu Gryffina, ktorý má na konte hity ako „Talking Body“ či „Animals“, a vystúpiť pred preplneným publikom. Gryffin pustil Bieberov obrovský hit „Sorry“, zatiaľ čo falošný Bieber pobehoval po pódiu s mikrofónom a napodobňoval spev.

Odporúčané
Justin Bieber ukázal v novom klipe šťastnú rodinku. Vyvracia dohady o kríze s Hailey Justin Bieber ukázal v novom klipe šťastnú rodinku. Vyvracia dohady o kríze s Hailey 6. augusta 2025 o 14:42

Imitátor mal na sebe slnečné okuliare, rozopnutú mikinu s kapucňou prehodenou cez hlavu a typické voľné oblečenie v štýle Justina Biebera. Nechýbali ani početné tetovania, presne ako má skutočný Bieber.

Desclos si svojou nápadnou podobnosťou so spevákom získal veľké online publikum. Jeho schopnosti napodobniť Biebera spustili diskusie o bezpečnostných protokoloch v kluboch nielen v Las Vegas.

Zástupca rezortu The Wynn a nočného klubu XS vydal prehlásenie pre TMZ, v ktorom uviedol:

Po zložitej a viacstupňovej lsti, ktorú naplánoval on a jeho tím, bol imitátor Justina Biebera pustený na pódium klubu XS. Hneď ako bola chyba rozpoznaná, bol z rezortu odstránený a dostal trvalý zákaz vstupu.

Zaujímavosťou je, že minulý rok sa na TikToku stalo virálnym video, na ktorom je Desclos v parížskom metre – jeho podoba so slávnym spevákom bola až zrkadlová.

Odporúčané
UNO si môžeš zahrať už aj v kasíne. Kultová hra ožíva priamo v Las Vegas UNO si môžeš zahrať už aj v kasíne. Kultová hra ožíva priamo v Las Vegas 14. júla 2025 o 16:17

Dokonca si tým získal pozornosť Hailey Bieber, ktorá do komentárov pod video napísala: „Som vystrašená.“

Odporúčané
Justin Bieber oslávil nový album veľkolepo: Na párty sa stretli Hailey, Kendall aj IShowSpeed Justin Bieber oslávil nový album veľkolepo: Na párty sa stretli Hailey, Kendall aj IShowSpeed 26. júla 2025 o 12:44
Odporúčané
Justin Bieber zverejnil fotky počas detoxu, ako je spotený a vyčerpaný. Fanúšikovia sa oňho boja Justin Bieber zverejnil fotky počas detoxu, ako je spotený a vyčerpaný. Fanúšikovia sa oňho boja 7. júla 2025 o 9:51
Odporúčané
Hailey Bieber prehovorila o komplikovanom pôrode: Syna nemohla držať v rukách, myslela si, že zomrie Hailey Bieber prehovorila o komplikovanom pôrode: Syna nemohla držať v rukách, myslela si, že zomrie 23. mája 2025 o 8:13
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
JUSTIN BIEBER LAS VEGAS
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TikTok / @isaagonzalezz__
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Kde si dáš v Košiciach najlepšiu matchu? Ochutnal som Take It, The MatCha, Nico a Saint (Reportáž)
včera o 17:00
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
Sponzorovaný obsah
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš na Voyo
8. 8. 2025 14:00
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
7. 8. 2025 11:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
refresher+
Odporúčané
Zarábajú pekní ľudia viac? Slovenských firiem sme sa pýtali na fenomén Pretty privilege
dnes o 07:00
Storky
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Taylor Swift zverejnila až 4 covery nového albumu. Poznáme aj dátum vydania
Britský portál označil toto slovenské mesto za skrytý klenot Európy
Piráti z Karibiku sa vracajú. Uvidíme znovu Johnnyho Deppa?
TV JOJ plánuje veľký comeback sobášnych šou. Pôjde o Mama, ožeň ma či Farmár hľa...
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Lifestyle news
V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov pred 45 minútami
Posun vo vyšetrovaní smrti Matthewa Perryho: „Ketamínová kráľovná“ priznáva vinu vo veci predávkovania pred hodinou
VIDEO: Falošný Justin Bieber sa dostal na pódium vo Vegas. Uveril mu celý klub, desiatky návštevníkov si ho natáčali pred 2 hodinami
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň pred 3 hodinami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky pred 3 hodinami
Muž skončil vo väzení pre Pokémon kartičky. Minul na ne 120-tisíc eur z firemnej karty dnes o 11:53
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 dnes o 11:02
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur dnes o 10:06
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík dnes o 08:51
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Dopravné správy Doprava Donald Trump
Viac
V Šuranoch rastie batériová fabrika. Plánuje zamestnať tisíce ľudí
pred 6 minútami
Vo fínskom parlamente našli mŕtveho poslanca. Podľa médií spáchal samovraždu
pred hodinou
Stretnutie Trumpa a Putina môže byť v Maďarsku. Dôvodom je, že vystúpili z Medzinárodného trestného súdu
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
pred 2 dňami
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
pred 4 dňami
WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí
WEN vydáva nové EP Chrömove Bratstvö: Beaty ťa pohltia a texty ti zostanú v hlave hneď po prvom vypočutí
15. 8. 2025 10:03
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
dnes o 11:02
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
15. 8. 2025 11:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
8. 8. 2025 17:00
Otravné holenie a podráždená pokožka ti môžu pokaziť dovolenku: Toto sú metódy, po ktorých dáš zbohom žiletke
1. 8. 2025 17:00
Viac z Refresher Všetko
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
pred 2 dňami
Expornoherec Matěj: Na pľaci som si to neužíval, fungoval som ako robot. Striedanie žien ma ničilo
27. 7. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Late Night Shopping Days v Designer Outlet Parndorf: zľavy až do 80 % a párty s DJ-om EKG
Móda
pred hodinou
PR správa
Late Night Shopping Days v Designer Outlet Parndorf: zľavy až do 80 % a párty s DJ-om EKG
pred hodinou
Priprav sa na 20. – 22. augusta.
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň
Pozri si nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha. Atraktívne tenisky budú v predaji na jeseň
pred 3 hodinami
Kaufland otvára 25. K Park: Partizánske čaká veľká párty so Separom a Alanom Murinom
PR správa
Kaufland otvára 25. K Park: Partizánske čaká veľká párty so Separom a Alanom Murinom
pred 3 hodinami
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky
IKEA opäť prekvapila: Predstavila tanier na ikonické mäsové guličky
pred 3 hodinami
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200
dnes o 11:02
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
dnes o 08:51
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
včera o 10:00
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
Obľúbená letná destinácia Slovákov zakročila proti all inclusive v hoteloch. Úrady kritizujú plytvanie jedlom
včera o 12:38
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
Odporúčané
TOP 10 niche parfumov na koniec leta a začiatok jesene. Toto sú vône, za ktorými sa otočí každý
včera o 11:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
včera o 07:00
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Ženích na Instagrame napísal emotívny odkaz
13. 8. 2025 12:21
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu
13. 8. 2025 11:33
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
pred 4 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
Odporúčané
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia