Otvorene sa podelila o náročné popôrodné obdobie plné zdravotných komplikácií a emocionálnych výziev. Zároveň vyvrátila špekulácie o kríze v manželstve s Justinom.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že slávne osobnosti majú život ako v bavlnke. Často je však opak pravdou. Potvrdila to aj známa modelka a podnikateľka Hailey Bieber, ktorá je už rok matkou. Nedávno sa podelila o svoje skúsenosti s materstvom a o ťažkom období, ktoré nasledovalo po narodení prvého dieťaťa.

So svojím manželom Justinom Bieberom privítali v auguste 2024 syna Jacka Bluesa. Práve po pôrode zažila jednu z najťažších fyzických aj psychických skúšok svojho života. Bojovala totižto so silným popôrodným krvácaním.

„Bolo to desivé. Veľmi som krvácala, a keď sa to deje, nemôžete si pomôcť, ale napadne vám, že ľudia na to zomierajú. Jediné, po čom som v tom momente túžila, bolo držať svojho syna,“ povedala pre Vogue.

Popôrodné krvácanie je najčastejšou príčinou úmrtí spojených s pôrodom na svete. Ak nie je včas rozpoznané a liečené, môže spôsobiť vážne komplikácie. Hailey však mala po boku odborníkov, ktorí jej pomohli prekonať túto nebezpečnú situáciu.

Okrem fyzického zotavovania sa musela Hailey vyrovnávať aj s emocionálnou záťažou. V období šestonedelia, ktoré označila za najcitlivejšie vo svojom živote, čelila vlnám špekulácií o rozchode s Justinom. „Učím sa spoznávať novú verziu samej seba, a to je veľmi ťažké. A zároveň si každý deň otvoríte internet a vidíte, ako všetci riešia, že sa rozvádzame, že nie sme šťastní... Je to šialené, nedá sa to ani vysvetliť,“ priznala.

Napriek všetkému Hailey a Justin prijali svoje nové rodičovské roly s láskou a radosťou. Mladá hviezda týmto rozhovorom poukázala na realitu mnohých čerstvých matiek a vyvrátila stigmu, ktorá sa šíri okolo jej manželstva a predstavy toho, že žije dokonalý život.