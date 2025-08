REFRESHER BOOK BLUB: 10 perfektných sci-fi kníh, ktoré nepustíš z rúk

Tento mesiac sme si pre teba pripravili poriadnu dávku sci-fi príbehov, ktoré ťa prenesú do úplne iných svetov.

Augustový book club sme zasvätili žánru, ktorý inšpiroval nespočetné filmy, seriály aj hry – sci-fi literatúre. Oslovili sme skalných fanúšikov a spolu s nimi sme vybrali mix ikonických klasík, kníh, ktoré sa stali základom pre kultové diela popkultúry, aj menej známe tituly, ktoré ťa príjemne prekvapia.

Zaručujeme ti, že v tomto zozname nájdeš príbehy, ktoré sú napínavé, výborne napísané a v mnohých prípadoch aj návykové – jednoducho také, čo nepustíš z rúk.

Príbehy vášho života (Ted Chiang)

) Pre koho je vhodná? Pre fanúšikov inteligentného sci-fi, ktoré ide hlbšie než len „lasery a vesmírne bitky”.

Poviedková zbierka Príbehy vášho života ťa donúti premýšľať o čase, slobodnej vôli a tom, čo vlastne znamená byť človekom. Ak si videl*a film Arrival (Prvý kontakt), tak toto je jeho knižná predloha – a ešte lepšia. V týchto Chiangových poviedkach je obsiahnutý celý vesmír – pravda o Babylonskej veži, úspešný prvý kontakt s mimozemským životom, dobrodružstvo z ciest naprieč časom a ohromujúci výlet za hranice vedecky možného.

Ministerstvo pre budúcnosť (Kim Stanley Robinson)

Pre koho je vhodná? Pre tých, čo chcú sci-fi, ktoré je až nepríjemne blízke realite.

Medzi svoje obľúbené ju zaradil v roku 2020 aj bývalý americký prezident Barack Obama. Dej sa odohráva v blízkej budúcnosti (kniha vyšla v roku 2020 a odohráva sa v 2025 😅), kde sa svet rúti do ekologickej katastrofy – a existuje organizácia, ktorá sa to snaží zastaviť. Kniha je napísaná ako fiktívne očité svedectvá. Hovorí o tom, ako nás všetky klimatické zmeny ovplyvnia v nasledujúcich desaťročiach. Toto dielo je brutálne realistické, miestami desivé, ale aj so štipkou nádeje. Momentálne je na Martinuse dostupná v českom, ale aj anglickom jazyku.

Neuromant (William Gibson)

1. diel série

) Pre koho je vhodná? Pre milovníkov temného cyberpunku a high-tech dystópií. Ak miluješ Blade Runner alebo Matrix, musíš ju mať doma.

Knihu čoskoro uvidíš aj v seriálovom spracovaní na Apple TV+.

Matrix je svet vo svete, globálny konsenzus, prelud, vyjadrenie každého jedného dátového bajtu v kyberpriestore. Toto je kniha, ktorá začala používať pojem „kyberpriestor”. Rozpráva príbeh Henryho Dorsetta Casea, ktorý podstúpi vďaka záhadnému klientovi výmenu kľúčových orgánov po tom, čo ho pomstychtiví zákazníci z podsvetia dali zmrzačiť, aby sa už nikdy nevedel pripojiť na matrix. Tento klient totiž chce, aby sa Henry zapojil do nebezpečnej akcie, ktorá prebieha v pozostatkoch bývalého sveta a v matrixe.

Železná vdova (Xiran Jay Zhao)

Pre koho je vhodná? Pre fanúšikov anime a badass hrdiniek.

Vojna s mimozemskými tvormi, obrie roboty a hlavná hrdinka, ktorá je pripravená zničiť patriarchát. Brutálne akčné dielo s poriadne temným twistom. Toto dielo ti pripomenie Mulan, Pacific Rim a feministický rage.

Pyramídy (Terry Pratchett)

7. diel série

Pre koho je vhodná? Pre každého, kto má rád satiru a chce si oddýchnuť od temných sci-fi dystópií.

Knižky Terryho Pratchetta by nemali chýbať v knižnici fanúšikov sci-fi. Do nášho zoznamu sme vybrali Pyramídy – jeho pohľad na egyptskú kultúru a pyramídy ťa rozosmeje aj donúti zamyslieť. Nenáročné čítanie, ale geniálne napísané. Séria Plochozem obsahuje 41 dielov, takže máš čo robiť. Kniha Pyramídy je momentálne dostupná na Martinuse v českom a anglickom jazyku.

Mistborn: Zrodení z hmly (Brandon Sanderson)

1. diel série

Pre koho je vhodná? Pre fanúšikov epických fantasy s nádychom sci-fi.

Magický systém, ktorý je tak premyslený, že ti vybuchne hlava. Svet, kde prší popol, vládne nesmrteľný tyran a otroci sa každé storočie pokúšajú o vzburu. Jedinou šancou na záchranu je mladé dievča a muž z podradnej rasy. Očakávaj napätie, twisty a epické finále. Kniha ťa vtiahne do príbehu už od prvej strany a nepustíš ju z rúk.

Duna (Frank Herbert)

1. diel série

Pre koho je vhodná? Pre každého, kto hľadá veľkolepé sci-fi s hĺbším príbehom.

Zoznam skvelých sci-fi kníh by nebol kompletný bez ktorejkoľvek knihy zo série Duna. Politické intrigy, filozofia a ekológia – Duna je literárna legenda, ktorá ti okrem precízne vytvoreného fiktívneho sveta poskytne aj veľký a dobrodružný príbeh. A ak si doposiaľ videl*a len film s Timothée Chalametom, kniha ti odhalí omnoho viac.

Stopárov sprievodca galaxiou (Douglas Adams)

kompletné vydanie série

Pre koho je vhodné? Pre tých, čo chcú niečo ľahké, absurdné a geniálne zároveň.

Knižnú sériu možno poznáš už zo školy, alebo ju minimálne čítali tvoji spolužiaci. Aj sci-fi môže byť vtipné. Arthurovi Dentovi raz vo štvrtok ráno prídu zdemolovať dom, vraj kvôli stavbe diaľničného obchvatu. Snaží sa tomu zabrániť polihovaním pred buldozérom. Jeho priateľ Ford Prefect ho odtiahne do krčmy na tri pivá, pretože sa blíži koniec sveta. Asi o 12 minút neskôr koniec sveta skutočne nastane.

The Three-Body Problem (Liu Cixin)

1. diel série

Pre koho je vhodná? Pre čitateľov, čo chcú sci-fi, ktoré je šokujúco originálne, plné twistov a otázok o budúcnosti ľudstva.

Kniha je lepšia ako Netflixový seriál a momentálne je dostupná v angličtine. Kombinuje tvrdú vedu, filozofiu a mysteriózny vibe, ktorý ti nedá spať. Ak ťa baví Dark, Interstellar alebo Arrival, toto ťa úplne dostane. V Číne sa počas kultúrnej revolúcie spustí experiment, ktorý zmení ľudstvo navždy. Medzičasom sa objaví podivná videohra, kde hráči riešia nepochopiteľné hádanky, a vedci po celom svete začnú záhadne umierať.

Silo (Hugh Howey)

1. diel série

Pre koho je vhodná? Pre fanúšikov dystópií typu 1984 alebo Black Mirror. Ak miluješ príbehy o tom, čo je skryté za oponou „oficiálnej pravdy“, toto ťa úplne pohltí.

Aj táto knižka slúžila ako predloha pre seriálové spracovanie z dielne Apple TV+. Ľudstvo žije v obrovskom podzemnom sile – stovky poschodí pod zemou, izolované od vonkajšieho sveta, ktorý je vraj toxický a neobývateľný. Nikto nesmie von. Nikto nesmie spochybňovať pravidlá. Ak sa predsa len niekto spochybňuje, skončí za trest vonku, kde kamery ukážu, ako sa v priebehu pár minút udusí. Je to však naozaj pravda alebo je realita iná a celá civilizácia žije v klamstve?

Autor vytvoril dusivú atmosféru plnú paranoje a tajomstiev, kde každá odpoveď vedie len k ďalším otázkam. Toto sci-fi sa číta ako mysteriózny triler – len čo začneš, nedokážeš prestať.