V podcaste Real Talk povedal raper viaceré kontroverzné názory.
Jeden z najznámejších slovenských raperov, Separ, bol nedávno hosťom v podcaste Real Talk s Lily, kde otvorene rozprával o svojej kariére, živote, vzťahoch, ale aj o tom, ako sa mu dobre žije na Slovensku, ktoré prirovnal k Švajčiarsku.
Viacerí sa však pozastavili nad jeho výrokmi, keď začal rozprávať o svojom pohľade na fungovanie Slovenska aj na podnikanie u nás. Podľa jeho slov je naša krajina nastavená tak, že „keď máš kontakty a peniaze, môžeš všetko“.
Separove slová o tom, že peniaze a kontakty dávajú človeku takmer neobmedzenú slobodu, nadobúdajú úplne iný rozmer po tom, čo si v minulosti na svoje luxusné BMW X7 vybavil falšovanú úradnú výnimku. Dokument, ktorý mal raper na čelnom skle auta, mu mal umožňovať parkovať na zákaze či ignorovať dopravné značky.
Raper ďalej v rozhovore porovnal Slovensko so západnými krajinami. Povedal, že krajiny, ktoré nezažili komunizmus, sú dnes „strašne drahé“ a fungujú tam prísne zákony, ktoré označil až za „novodobý fašizmus“.
Tento názor vyvolal búrlivú diskusiu najmä medzi fanúšikmi a ľuďmi z podnikateľskej sféry. Reakcie sa sústreďovali aj na to, že Separ sa stal novým porotcom pripravovanej šou televízie Markíza s názvom Jama levova, ktorá sa zameriava na podporu mladých podnikateľských talentov a startupov.
Na jeho slová reagoval napríklad aj autor najsledovanejšieho vzdelávacieho obsahu na česko-slovenskom LinkedIne a storyteller Miki Plichta. Ten v podstate vyvrátil Separove slová, ktoré podložil vecne s faktami.
Mikiho komentár podporila aj známa realitná maklérka, ktorá predáva dubajské byty slovenským celebritám, Veronika Plichtová. S raperovými slovami taktiež nesúhlasil Jaro Slávik a k celej situácií sa vyjadrila aj Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá taktiež poukázala na incident so Separovým zaparkovaným autom pred hotelom Carlton.