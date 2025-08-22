Tento týždeň patrí rapu, R&B aj šťavnatému popu od slovenskej interpretky, ktorá prerazila v USA.
Tempo interpretov vo vydávaní nových trackov, videoklipov a albumov nespomaľuje ani počas leta. Za posledných 7 dní nás o tom presvedčili Hasan, Offset, Kid Cudi, Doja Cat, ale aj Smack, ADÉLA či BigXthaPlug.
V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac.
1. Hasan – Space Blues Music
Členovia českého labelu Milion Plus neoddychujú ani počas leta a po albume GoldKiid, ktorý 31. júla spoločne vydali Nik Tendo a Decky, odhalil svoje sólo tiež Hasan.
Hasan nazval novinku Space Blues Music a obsahuje 14 trackov vrátane pilotného singlu Deset Minut s Viktorom Sheenom. Slohu na album dodali aj ďalší známi interpreti – Yzomandias, PTK, Nik Tendo či Slováci Saul a WEN, ktorý minulý piatok vydal krátke EP Chrömove Bratstvö.
Space Blues Music má tajomnú atmosféru, ktorá ťa pohltí od prvej do poslednej sekundy, doplnenú o hlbšie myšlienky, čo je v súčasnosti vzácne.
Svobodu chcem každej den, nejen v sobotu a neděli.
A nejhezčí je se o ní podělit.
Jsem rád, že jí máme, moji rodiče jí neměli.
I když jsem to nezažil, tak to nosim na paměti.
2. Offset – KIARI
Dnes o polnoci vydal svoj tretí sólový album s názvom KIARI raper Offset, ktorého môžeš poznať ako jedného z členov Migos či partnera Cardi B. Ak si fanúšikom Cardi, určite si vypočuj jej najnovší singel Imaginary Playerz, ktorý schválil aj pôvodný autor Jay-Z.
LP, ktoré raper prvýkrát teasoval v roku 2024, obsahuje 18 plnohodnotných stôp vrátane vydaných trackov Professional či Bodies, pričom medzi hosťami nájdeš interpretov ako Gunna, Key Glock, John Legend, Ty Dolla $ign alebo YFN Lucci.
Offset nás presvedčil, že má čo ponúknuť, a Kiari (raperovo občianske meno, pozn. redakcie) je jeho zatiaľ najkomplexnejšie dielo s viacerými hitmi.
I lost my brother, but I gained an angel.
I remember all the times we had, forever I'm grateful.
3. Kid Cudi – Free
22. august priniesol viacero veľkých rapových releasov, avšak najväčšiu radosť nám urobil nový album Free od Kid Cudiho, na ktorý sme netrpezlivo čakali.
V poradí 11. sólový album 41-ročného rodáka z Clevelandu, ktorého talent objavil Kanye West, vyšiel pod hlavičkou Wicked Awesome Records a obsahuje 13 trackov vrátane úspešných singlov Neverland, Mr. Miracle a Grave.
P. S. Cudder vydal v auguste aj knihu Cudi: The Memoir.
Girls like you don't come 'round often.
Like the birthing of a babe, I'm soften.
4. Bryson Tiller feat. Luh Tyler – No Sharing
Bryson Tiller zverejnil videoklip k svojmu najnovšiemu tracku No Sharing, v ktorom figuruje tiež vychádzajúca hviezda floridskej rapovej scény Luh Tyler. Prvá ochutnávka z očakávaného albumu s názvom Solace & The Vices, ktorý bude 2. októbra na všetkých streamoch, má dokonalú 00's R&B atmosféru.
32-ročný umelec z mesta Louisville v texte opisuje ženu, ktorá si uvedomuje svoju hodnotu a vie, ako dosiahnuť to, čo chce. Tiller dáva jasne najavo, že ju chce mať výlučne po svojom boku. Luh Tyler dopĺňa príbeh ostrými veršami a pridáva doň svoj uvoľnený pohľad. Horúca novinka sa hodí rovnako dobre na nočnú jazdu autom, ale tiež ako soundtrack k modernému romániku, pričom vytvára rovnováhu medzi intimitou a sebavedomím.
She thinkin' I'm shyin' away, but nah, just takin' some time.
I'm thinkin' of changin' my mind for her, I can't even lie.
5. YFN Lucci – ON MY MIND
Americký raper YFN Lucci je v posledných týždňoch v skvelej forme, keď po emotívnych trackoch JAN. 31st (my truth) a CAN'T FEEL MY FACE predstavuje ďalšiu novinku, ktorú musíš počuť – ON MY MIND.
34-ročný interpret z Atlanty, ktorý bol ústredným bodom procesu s YSL a Young Thugom, pričom vo väzbe strávil viac ako 900 dní, využíva svoj čas na slobode naplno a neustále pracuje na novej hudbe. Nahrávka ON MY MIND má beat, ktorý nedostaneš z hlavy, a text o hľadaní skutočnej lásky. Súčasťou je sprievodný videoklip plný sexy záberov.
Huh, what's on my mind (oh), I heard love is blind (oh).
True love hard to find (yeah), is you gon hold me down? (yeah).
6. Doja Cat – Jealous Type
Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname má tiež ženský rap, a to vďaka Doja Cat, ktorá predstavila videoklip k nahrávke Jealous Type s retro nádychom 80. rokov.
Doja napísala track spololočne s Jackom Antonoffom a Arim Staraceom alias Y2K, ktorí zabezpečili tiež produkciu. Nostalgická popová energia HOT novinky neznamená, že sa rodáčka z Los Angeles vzdáva svojho obľúbeného žánru – v polovici totiž prichádza na rad rapová pasáž.
Boy, let me know if this is careless, I (let me know).
Could be torn between two roads that I just can't decide (just can't decide).
7. ADÉLA – SexOnTheBeat
Svoju zatiaľ najodvážnejšiu nahrávku v kariére predstavila slovenská speváčka ADÉLA, ktorá prerazila aj v USA a pod hlavičkou UMG Recordings vydala debutové EP The Provocateur. Rodáčka z Bratislavy predstavila dnes o polnoci aj hlavný singel z novinky, ktorý nesie názov SexOnTheBeat, a ponúka sexy energiu v sprievode veľmi horúceho videoklipu.
So do I take you higher (sex on the beat).
Than the frequency tonight? (sex on the beat).
I'm feeding your desires, desire (sex on the beat).