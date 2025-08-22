Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 3:45
Richard Balog

REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme

REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
Zdroj: Paras Griffin/Getty Images
HUDBA ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tento týždeň patrí rapu, R&B aj šťavnatému popu od slovenskej interpretky, ktorá prerazila v USA.

Tempo interpretov vo vydávaní nových trackov, videoklipov a albumov nespomaľuje ani počas leta. Za posledných 7 dní nás o tom presvedčili Hasan, Offset, Kid Cudi, Doja Cat, ale aj Smack, ADÉLA či BigXthaPlug.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/postrehla fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00

1. Hasan Space Blues Music

Členovia českého labelu Milion Plus neoddychujú ani počas leta a po albume GoldKiid, ktorý 31. júla spoločne vydali Nik Tendo a Decky, odhalil svoje sólo tiež Hasan.

Hasan nazval novinku Space Blues Music a obsahuje 14 trackov vrátane pilotného singlu Deset Minut s Viktorom Sheenom. Slohu na album dodali aj ďalší známi interpreti – Yzomandias, PTK, Nik Tendo či Slováci Saul a WEN, ktorý minulý piatok vydal krátke EP Chrömove Bratstvö.

Space Blues Music má tajomnú atmosféru, ktorá ťa pohltí od prvej do poslednej sekundy, doplnenú o hlbšie myšlienky, čo je v súčasnosti vzácne.

Svobodu chcem každej den, nejen v sobotu a neděli.
A nejhezčí je se o ní podělit.
Jsem rád, že jí máme, moji rodiče jí neměli.
I když jsem to nezažil, tak to nosim na paměti.

 

2. Offset  KIARI

Dnes o polnoci vydal svoj tretí sólový album s názvom KIARI raper Offset, ktorého môžeš poznať ako jedného z členov Migos či partnera Cardi B. Ak si fanúšikom Cardi, určite si vypočuj jej najnovší singel Imaginary Playerz, ktorý schválil aj pôvodný autor Jay-Z.

LP, ktoré raper prvýkrát teasoval v roku 2024, obsahuje 18 plnohodnotných stôp vrátane vydaných trackov Professional či Bodies, pričom medzi hosťami nájdeš interpretov ako Gunna, Key Glock, John Legend, Ty Dolla $ign alebo YFN Lucci. 

Offset nás presvedčil, že má čo ponúknuť, a Kiari (raperovo občianske meno, pozn. redakcie) je jeho zatiaľ najkomplexnejšie dielo s viacerými hitmi. 

I lost my brother, but I gained an angel.
I remember all the times we had, forever I'm grateful.

 

3. Kid Cudi Free 

22. august priniesol viacero veľkých rapových releasov, avšak najväčšiu radosť nám urobil nový album Free od Kid Cudiho, na ktorý sme netrpezlivo čakali.

V poradí 11. sólový album 41-ročného rodáka z Clevelandu, ktorého talent objavil Kanye West, vyšiel pod hlavičkou Wicked Awesome Records a obsahuje 13 trackov vrátane úspešných singlov Neverland, Mr. Miracle a Grave. 

P. S. Cudder vydal v auguste aj knihu Cudi: The Memoir.

Girls like you don't come 'round often.
Like the birthing of a babe, I'm soften.

4. Bryson Tiller feat. Luh Tyler No Sharing 

Bryson Tiller zverejnil videoklip k svojmu najnovšiemu tracku No Sharing, v ktorom figuruje tiež vychádzajúca hviezda floridskej rapovej scény Luh Tyler. Prvá ochutnávka z očakávaného albumu s názvom Solace & The Vices, ktorý bude 2. októbra na všetkých streamoch, má dokonalú 00's R&B atmosféru.

32-ročný umelec z mesta Louisville v texte opisuje ženu, ktorá si uvedomuje svoju hodnotu a vie, ako dosiahnuť to, čo chce. Tiller dáva jasne najavo, že ju chce mať výlučne po svojom boku. Luh Tyler dopĺňa príbeh ostrými veršami a pridáva doň svoj uvoľnený pohľad. Horúca novinka sa hodí rovnako dobre na nočnú jazdu autom, ale tiež ako soundtrack k modernému romániku, pričom vytvára rovnováhu medzi intimitou a sebavedomím.

She thinkin' I'm shyin' away, but nah, just takin' some time.
I'm thinkin' of changin' my mind for her, I can't even lie.

5. YFN Lucci ON MY MIND

Americký raper YFN Lucci je v posledných týždňoch v skvelej forme, keď po emotívnych trackoch JAN. 31st (my truth)CAN'T FEEL MY FACE predstavuje ďalšiu novinku, ktorú musíš počuť – ON MY MIND.

34-ročný interpret z Atlanty, ktorý bol ústredným bodom procesu s YSL a Young Thugom, pričom vo väzbe strávil viac ako 900 dní, využíva svoj čas na slobode naplno a neustále pracuje na novej hudbe. Nahrávka ON MY MIND má beat, ktorý nedostaneš z hlavy, a text o hľadaní skutočnej lásky. Súčasťou je sprievodný videoklip plný sexy záberov.

Huh, what's on my mind (oh), I heard love is blind (oh).
True love hard to find (yeah), is you gon hold me down? (yeah).

6. Doja Cat Jealous Type 

Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname má tiež ženský rap, a to vďaka Doja Cat, ktorá predstavila videoklip k nahrávke Jealous Type s retro nádychom 80. rokov. 

Doja napísala track spololočne s Jackom Antonoffom a Arim Staraceom alias Y2K, ktorí zabezpečili tiež produkciu. Nostalgická popová energia HOT novinky neznamená, že sa rodáčka z Los Angeles vzdáva svojho obľúbeného žánru – v polovici totiž prichádza na rad rapová pasáž.

Boy, let me know if this is careless, I (let me know).
Could be torn between two roads that I just can't decide (just can't decide).

7. ADÉLA SexOnTheBeat 

Svoju zatiaľ najodvážnejšiu nahrávku v kariére predstavila slovenská speváčka ADÉLA, ktorá prerazila aj v USA a pod hlavičkou UMG Recordings vydala debutové EP The Provocateur. Rodáčka z Bratislavy predstavila dnes o polnoci aj hlavný singel z novinky, ktorý nesie názov SexOnTheBeat, a ponúka sexy energiu v sprievode veľmi horúceho videoklipu.

So do I take you higher (sex on the beat).
Than the frequency tonight? (sex on the beat).
I'm feeding your desires, desire (sex on the beat).

Svoj playlist môžeš doplniť aj o ďalšie HOT hudobné novinky – Tyler, The Creator odhalil videoklip k tracku DARLING, I, Joey Bada$$ má online nahrávku DARK AURA, ktorá bude súčasťou pripravovaného albumu Lonely At The Top, BigXthaPlug vydal album I Hope You're Happy s 11 trackmi a Smack predstavil klubový banger Trip(p)y
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Justin Bieber vydal album, Drake sa vracia k beefu s Kendrickom a NobodyListen urobil remix hitu Syndrom REFRESHNI SI PLAYLIST: Justin Bieber vydal album, Drake sa vracia k beefu s Kendrickom a NobodyListen urobil remix hitu Syndrom 11. júla 2025 o 11:00
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ELEKTRONICKÁ HUDBA HUDBA POP RAP REFRESHNI SI PLAYLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Paras Griffin/Getty Images
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
refresher+
Odporúčané
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
pred 2 dňami
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
pred 2 dňami
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Storky
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Éra Carrie Bradshaw sa skončila. Kritici hovoria, že finále seriálu je katastrof...
Lamborghini prichádza s úplne novým modelom. Fenomeno bude stáť vyše 5 miliónov
Rosé z Blackpink x Puma: Nový collab oživuje ikonické modely tenisiek
Lifestyle news
Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri pred hodinou
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video pred 2 hodinami
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi pred 3 hodinami
Značka Life is Porno rozdáva oblečenie za stovky eur. Oslavuje 13. narodeniny dnes o 07:21
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy včera o 19:29
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné včera o 18:55
Rasťo sa vyjadril k rozchodu s Karolínou z Ruže pre nevestu. „Stále ju mám rád. Šou neľutujem“ včera o 18:14
Serena Williams priznala, že neschudla prirodzenou cestou. Pomohla si liekom na báze Ozempicu včera o 17:31
Kedy a s kým hrá Slovensko na MS v hokeji 2026? Zverejnili rozpis zápasov včera o 16:46
Ženu prekvapil nezmyselný poplatok v reštaurácii. Naúčtovali jej 12 eur za to, že použila držiak na kabelku včera o 14:56
Spravodajstvo
Vojna na Ukrajine Počasie Polícia SR Rusko
Viac
OSN v Gaze prvýkrát potvrdila hladomor. Informuje o katastrofálnych podmienkach
pred 37 minútami
Kuriózny zásah pri Slovensku: Duchovný prevážal pod sutanou muža, ten mu zaplatil 10-tisíc dolárov
pred hodinou
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
15. 8. 2025 12:29
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor)
Odporúčané
Elissio produkuje pre slovenskú rapovú elitu: „Vedel som, že mám track so Sameyom ešte predtým, ako ho nahral“ (Rozhovor)
včera o 11:00
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Fobia Kid: Rap je pre mňa antisystémový žáner. Peniaze od ministerstva by som nikdy nezobral (Rozhovor)
17. 8. 2025 16:00
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami
včera o 08:22
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas
15. 8. 2025 11:00
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
15. 8. 2025 18:21
Viac z Zdravie Všetko
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
10. 8. 2025 17:00
Vyskúšal som energetické vrecúška: prvé ma okamžite nakoplo, po štvrtom mi išlo srdce vyskočiť z hrude
8. 8. 2025 17:00
Dala som si „detox“ od žuvačiek: Denne som vyžula aj 10, bez nich som panikárila. Bola som závislá od žuvania?
pred 2 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
včera o 18:55
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
Hudba
pred hodinou
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album vydal Offset aj Kid Cudi. Smack zas dokazuje, že je stále v skvelej forme
pred hodinou
Tento týždeň patrí rapu, R&B aj šťavnatému popu od slovenskej interpretky, ktorá prerazila v USA.
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Na statok prichádzajú s odvážnymi cieľmi
pred 3 hodinami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
včera o 19:29
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)
Čo robiť cez víkend v Bratislave? Môžeš ísť na koncert Karla v Novej Tržnici či na kaviarenský pop-up (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
Adam Štrba skončil v centre Bratislavy doráňaný. Útočníka natočil na video
pred 2 hodinami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
dnes o 07:00
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
včera o 13:25
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie
včera o 09:30
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Terka vlastní upratovaciu firmu: Raz sme klientovi našli na stolíku pištoľ. S predsudkami sa stretávam stále (Rozhovor)
včera o 07:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík
pred 3 dňami
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
15. 8. 2025 18:21
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
pred 2 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
11. 8. 2025 17:09
Späť
Zdieľať
Diskusia