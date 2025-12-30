Kategórie
dnes 30. decembra 2025 o 13:28
Čas čítania 0:36
Ella Petrová

The Last of Us čaká veľká zmena. Tohto herca v seriáli už neuvidíš

Seriál The Last of Us od HBO sa lúči s jedným z hercov. Bude sa za neho hľadať náhrada.

Danny Ramirez sa do tretej série seriálu The Last of Us nevráti, informuje Deadline. Herec, ktorý v druhej sérii stvárnil Mannyho Alvareza, člena Fireflies, odstúpil ešte pred natáčaním kvôli konfliktom v rozvrhu. Objavil sa v štyroch epizódach po boku Kaitlyn Dever, ktorá hrá postavu Abby.

HBO obnovilo hernú adaptáciu na tretiu sériu ešte pred uvedením druhej série, ktorej finále naznačilo, že nový dej sa zameria na tri napäté dni tentoraz z pohľadu Abby. Spolutvorca Craig Mazin zároveň sľúbil, že ďalšia séria prinesie odpovede na zásadné otázky týkajúce sa vojny frakcií, Serafitov, proroka aj postavy Isaaca, ktorého hrá Jeffrey Wright.

the last of us the last of us The Last of Us The Last of Us.
Zobraziť galériu
(5)
V júli však prišlo oznámenie, že Neil Druckmann odstupuje z aktívnej tvorivej role a nebude písať ani režírovať epizódy 3. série – zostáva však spolutvorcom a výkonným producentom. Ramirez sa medzitým chystá na rolu Sokola alias Joaquina Torresa vo filme Avengers: Doomsday. Kto ho nahradí v seriálovej úlohe, zatiaľ nie je známe.

HBO HBO MAX HBO SERIÁLY NAJLEPŠIE SERIÁLY THE LAST OF US SERIÁL
