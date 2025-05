Seriál The Last of Us zápasí s nízkou sledovanosťou. Finále druhej série sledovalo o päťdesiat percent menej ľudí ako finále tej prvej.

Podľa Variety prilákalo finále druhej série The Last of Us v premiérovú noc na HBO Max v USA len 3,7 milióna divákov. Toto číslo je o 30 percent nižšie, ako počet, s ktorým séria začala, a o viac ako 50 percent nižšie, než koľko divákov sledovalo finále prvej série.

Prvá séria mala nielen dvojnásobnú sledovanosť – mala dokonca až tri epizódy s viac ako miliónom divákov naživo, zatiaľ čo druhej sérii sa takáto epizóda nepodarila.

Analytici vinia z nízkej sledovanosti Deň obetí vojny, ktorý tento rok pripadol na 26. mája, ale výraznými faktormi mohli byť aj uponáhľaný dej a obavy z odklonu od hry, alebo naopak jej príliš verná adaptácia. Koniec koncov, samotná hra The Last of Us Part II bola medzi hráčmi a hráčkami veľmi kontroverzná.

Na rozdiel od prvej série, ktorá mala deväť častí, nová séria mala len sedem dielov. Druhá séria sa taktiež pustila do adaptácie kontroverzných častí hry vrátane Joelovej smrti a väčšieho priestoru pre staršiu Ellie, ktorá sa ho vydala pomstiť. Tým tvorcovia rozdelili publikum a stratili časť pôvodnej diváckej základne.

Napriek tomu HBO potvrdila, že príbeh Abby a Ellie bude pokračovať. Produkcia tretej série by sa mala začať v roku 2026, ale vôbec nie je jasné, kedy, takže fanúšikovia The Last of Us si na pokračovanie príbehu budú musieť počkať dlhšie, než sa očakávalo. Podľa Forbesu je totiž naplánované až na rok 2027.

To, že by prípravy nemuseli byť až tak ďaleko, potvrdzujú slová hlavnej herečky Belly Ramsey, ktorá už teraz očakáva, že v tretej sérii bude menej, pretože pôjde najmä o príbeh Abby a jej pohľad na udalosti v Seattli počas tých kritických troch dní. Objaviť by sa však mala aj Ellie. Problémom je, že Bella Ramsey ešte ani nedostala do rúk scenár.

Tvorcovia sa to aspoň snažia vynahradiť slovami, že väčšinu postáv, ktoré sú už mŕtve, sme ešte nevideli naposledy. Teoreticky nás tak môžu čakať aj ďalšie flashbacky s Joelom a teda návrat Pedra Pascala. V tejto chvíli však nič nie je potvrdené.